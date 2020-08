“Nog één goeie, relevante song”: De Kreuners kijken naar de toekomst SDE

14 augustus 2020

07u45

Bron: NB 2 Muziek D ertig jaar nadat hun succesalbum ‘Hier en nu’ in première ging, hebben de Kreuners nog steeds zin om aan nieuwe muziek te werken. Dat vertellen frontman Walter Grootaers (65) en gitarist Jan Van Eyken (65) aan het Nieuwsblad.

Dat de Kreuners een hit kunnen schrijven, is ondertussen algemeen bekend. “Ik wil je’, ‘Verliefd op Chris Lomme’ ... Ze zijn allemaal woord voor woord mee te brullen. En de heren hopen dat succes nog eens te kunnen evenaren, vertellen ze. “Dit najaar willen aan enkele nieuwe nummertjes werken. Maar we zijn daar realistisch in”, klinkt het bij Walter Grootaers in Het Nieuwsblad. “Jan, Erik (Wauters, gitarist, nvdr.) en ik zijn intussen halverwege de zestig. De kans dat we nu nog het beste nummer uit onze carrière schrijven, is klein. Maar bon, dat dacht ik in 1981 ook, 39 jaar later zitten we nog altijd interviews te geven.”

“Ik zou al heel fier zijn als we nog één goeie, relevante song zouden kunnen schrijven”, vertelt gitarist Jan Van Eyken. “Als je aan de start van je carrière staat, gebeurt dat soms zonder dat je het beseft. Je experimenteert erop los, lapt alle regels aan je laars en ineens heb je een hit in handen. Maar eens je wat ouder wordt, verleer je dat. Je bent al vooraf te veel bezig met techniek, met de progressie van de akkoorden, met klanken. Je bent minder ad rem in de studio.”

Lees ook:

Walter Grootaers heeft voor het eerst in zijn leven tijd voor zichzelf

Vlaamse artiesten over hun grootste hit - DEEL 1. Walter Grootaers van De Kreuners over ‘Ik Wil Je’: “Ik vond het refrein eerst maar onnozel” (+)

Jan Van Eyken over emotioneel moment in ‘Twee tinten grijs’: “Ik kon geen vragen meer stellen”