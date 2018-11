'Nieuwe' K3 scoort vlot: half miljoen albums verkocht Sarah Deschuyter en Christophe D'Huysser

15 november 2018

06u15 0 Muziek Nee, dat K3 drie totaal nieuwe gezichten heeft gekregen, heeft de groep geen windeieren gelegd. In drie jaar tijd verkochten Hanne, Marthe en Klaasje liefst een half miljoen albums. Goed voor een speciale award. En dan komt er morgen nog een nieuw album aan.

500.000 keer gingen de albums ‘10.000 luchtballonnen’, ‘Ushuaia’ ‘Love Cruise’ en ‘Roller Disco’ - dat morgen uitkomt - al over de toonbank. “Dat is echt ontzettend veel. Ik kan er niet goed bij”, vertelt Hanne trots. “Het is fantastisch om te horen, want het is toch een teken dat we het goed doen. Ik vind het een heel mooi compliment en een heel leuke bevestiging na drie jaar K3.”

Betoverd

‘Roller Disco’ is het vierde album van K3, en is er eentje waarvan de meeste liedjes al vlot meegezongen worden door de jongsten. Naast ‘Luka Luna’, en ‘Whoppa!’, springen vooral ‘Liefde geeft je vleugels’, ‘La la later’ en ‘Mooier dan je denkt’ in het oog. Dat laatste is een zachte ballad met een boodschap van hoop: ‘De wereld is mooier dan je denkt’. “Het is mijn favoriete nummer op het album”, vertelt Klaasje. “Ik kan me het moment nog goed herinneren waarop componist Alain Vande Putte het nummer voor het eerst voor ons speelde. We waren op teamweekend in de Ardennen toen hij plots zijn gitaar bovenhaalde en begon te zingen. Ik was helemaal betoverd.”

Koptelefoons

Naast het stripalbum ‘Roller Disco’, dat op 21 november uitkomt en de geplande Sinterklaasshows, is er nog meer goed nieuws voor de fans: volgend jaar vieren Marthe, Hanne en Klaasje 20 jaar K3 met een spektakelshow in het Pop-Up Theater in Puurs, waar momenteel de musical ‘40-’45 loopt. Alle grote hits van de afgelopen 20 jaar zullen aan bod komen, net als hun nieuwste nummers. “Speciaal aan de show is dat we met 80 balletdansers zullen zijn”, zegt Marthe. Ook de rijdende tribune zal nog eens van onder het stof gehaald worden. “De kinderen kunnen dansen met de koptelefoons op en ons vanuit alle perspectieven bewonderen. Het wordt een geweldige ervaring!”, zo verwacht Hanne.