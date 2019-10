“Nieuwe ik, nieuwe band”: Sam Bettens lost allereerste single met Rex Rebel IDR

00u00 0 Muziek In mei kondigde K's Choice-frontvrouw Sarah Bettens (47) aan voortaan door het leven te gaan als Sam. Een ingrijpende verandering, en daar hoort met Rex Rebel ook een nieuwe band bij. "Natuurlijk krijgt de groep nu meer aandacht omwille van mijn persoonlijke verhaal. Maar zodra het nieuwe eraf is, draait het om de muziek."

De nieuwsgierigheid rond Sam Bettens legt Rex Rebel momenteel geen windeieren. Zo werd hun eerste single 'Big Shot' meteen 'catch of the day' bij Studio Brussel en was hij ook te horen in de talkshow 'Vandaag'. "Rex Rebel staat voor dansbare, elektronische pop", legt een enthousiaste Sam uit. "Mensen moeten een feestje bouwen als ze naar ons komen kijken."

"Ik ben heel dankbaar dat de groep nu al zo positief wordt onthaald in België en Nederland. Al moet ik daar niet onnozel over doen: natuurlijk krijgt Rex Rebel nu meer aandacht omwille van mijn persoonlijke verhaal. Dat is nu eenmaal iets waar mensen benieuwd naar zijn. Maar zo gauw dat nieuwe eraf is, draait het om de muziek. En als die op niets trekt, dan maakt het niet uit wie die brengt. Ik hoop, net als de andere bandleden, dat we met Rex Rebel aan het begin staan van een mooi, internationaal verhaal."

Sam vertelde eerder dat hij graag in bloot bovenlijf op het podium wilde staan, maar dat staat niet op de planning. "Ik heb dat ooit gezegd, ja", lacht de zanger. "Maar als ik daar heel eerlijk over ben, dan denk ik niet dat de mensen daarop zitten te wachten. Ik ben ook al 47 ondertussen. Maar thuis zal dat er ongetwijfeld weleens van komen", knipoogt hij.

Zorgen om stem

Hoe enthousiast Sam ook is over zijn muzikale plannen, toch is er iets dat hem dwarszit. "Er is nog niets veranderd aan mijn stem, en dat voelt heel dubbel aan", zegt Bettens. "Enerzijds ben ik, nu we promo voeren voor Rex Rebel, blij dat ik nog hetzelfde klink. Maar tegelijkertijd maakt het veranderen van mijn stem ook deel uit van mijn transitieproces. Eerlijk? Ik weet ook niet of die verandering gaat volgen. Ik ben nu zes maanden bezig met mijn hormonentherapie, dus die zou er wel moeten komen. Maar het is ook een feit dat ik niet meer zo jong ben, waardoor het effect van de hormonen moeilijk in te schatten valt."

Het debuutalbum van Rex Rebel verschijnt in het voorjaar van 2020. Op 10 maart speelt de band z'n eerste Belgische concert in de AB. Tickets zijn te koop via abconcerts.be.

"Nee, K's Choice zal geen stille dood sterven"

Hoewel Rex Rebel uit drie leden van K's Choice bestaat - naast Sam zijn ook keyboardspeler Reinout Swinnen en drummer Wim Van der Westen van de partij - is het allerminst de bedoeling dat die band ermee stopt. "Het is zeker niet de bedoeling om K's Choice een stille dood te laten sterven", legt Sam uit. "Die groep komt weliswaar even op het achterplan, maar binnenkort willen mijn broer Gert en ik beginnen te schrijven aan een nieuwe plaat."