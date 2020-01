"Nee, ik heb geen midlifecrisis": Helmut Lotti goes rock-’n-roll, en wil naar festivals JOBG

15 januari 2020

00u00 2 Muziek 'Tiritomba' op Pukkelpop of Werchter. Als het van Helmut Lotti (50) afhangt, héél graag. Deze zomer trekt de tenor voor het eerst naar de festivals, waar hij zijn symfonisch orkest ruilt voor een rockband. "Ik hou van festivals, nu wil ik eens aan de andere kant staan."

Nee, het is geen midlifecrisis. Helmut Lotti denkt al langer na over deze plannen en "had er gewoon zin in", zo zegt hij. Om de twee jaar brengt hij een nieuwe plaat uit, gevolgd door een concerttour. "Maar als je tussendoor niks onderneemt, zit je soms thuis en dat wil ik niet. Ik wil die leegtes opvullen en veel optreden, want rust roest eens je de 50 gepasseerd bent, hé", lacht hij. Zelf is hij al jaren een festivalliefhebber. "Pukkelpop, Werchter, de Gentse Feesten en Sfinks: ik ben overal al geweest. Niet dat ik daar dan blijf kamperen, daar hou ik niet bepaald van. Gewoon een volledige dag opgaan in die typische sfeer, daar doe ik het voor. Ik ben ook al eens met mijn dochter naar TW Classic geweest, voor een concert van Lana del Rey in 2016. Fantastisch was dat."

Gentse Feesten

Helmut stond begin jaren 90 al twee keer op de Gentse Feesten. "Helemaal anders dan mijn gewone concerten. Ten eerste staat het publiek recht en speel je een set in één stuk, zonder pauze. Ik vond dat geweldig." En daar hoopt hij deze zomer een vervolg aan te breien. "Ik zou heel graag nog eens op de Gentse Feesten spelen en liefst van al nog op heel wat andere festivals. Ik hoop op een drukke festivalzomer. Niet vanuit het publiek, maar op het podium."

Concrete festivals liggen nog niet vast, maar organisatoren kunnen hem vanaf nu boeken. "We zijn momenteel een rockband aan het samenstellen. Ik schat dat we met een 8 à 10 mensen op het podium zullen staan." Helemaal anders dan zijn gekende symfonisch orkest van meer dan vijftig muzikanten, dus. "Eigenlijk weer zoals in the good old days. Ik heb jaren geleden nog zo'n gevarieerd repertoire gespeeld: van een medley met Elvis-nummers tot rocksongs van Meat Loaf, of zelfs een ballad van 'All by Myself' en wat Vlaamse nummers. Dat kan allemaal op een festival", aldus Helmut.

Zelfs 'Tiritomba', een klassieker met violen, fluit en een koor, past er misschien tussen. "Ik heb er ooit een hardrockversie van opgenomen, dus ik sluit niks uit", glimlacht hij geheimzinnig. "Ik zou met deze festivaloptredens ook graag een ander publiek aanspreken. Vooral de mensen die anders niet naar mijn concerten komen kijken."

Zoals Willy Sommers

Door zijn deelname aan 'Liefde voor muziek' in 2018 leerden ook de jongere mensen zijn muziek kennen. "Dat is nog steeds één van de leukste dingen die ik heb mogen doen in mijn carrière. Het repertoire dat ik daar gebracht heb, leent zich ook goed voor festivals. Maar ik ga nog niet te veel verklappen, hoor", lacht hij.

Helmuts plan doet ook denken aan Willy Sommers' passage op Pukkelpop twee jaar geleden. "Het is nu niet direct mijn doel om de jeugd hiermee te gaan aanspreken. Maar als dat ervan zou komen, is dat leuk, natuurlijk."

Bekijk ook deze video over de 50ste verjaardag van Helmut Lotti: