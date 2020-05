‘My Boy Lollipop’-zangeres Millie Small (73) overleden TDS

06 mei 2020

13u29

Bron: BBC NEWS 23 Muziek Zangeres Millie Small is op 73-jarige leeftijd overleden. De Jamaicaanse scoorde wereldwijd een monsterhit met ‘My Boy Lollipop’, die meer dan zeven miljoen keer over de toonbank ging. Small overleed aan de gevolgen van een beroerte, zo bevestigt haar entourage aan BBC News.

Het succes van Millie was in de jaren 60 ongezien: ze was de eerste zangeres uit Jamaica die miljoenen platen wist te verkopen in het buitenland en tevens één van de grondleggers van ska, een muzikaal genre dat gekenmerkt wordt door opgewekte en dansbare nummers.

Small nam het wereldberoemde nummer ‘My Boy Lollipop’ op in 1964 in een muziekstudio in Londen, toen ze amper 15 jaar oud was. Ze had een herkenbare hoge en schriele stem. Platenbaas Chris Blackwell, tevens haar ontdekker, omschreef de Jamaicaanse steevast als “een zachte persoonlijkheid met een groot gevoel voor humor.” “Millie was een heel speciale vrouw. Zij was diegene die het muziekgenre ska internationaal bekend maakte met haar eerste hit ‘My Boy Lollipop’.”

De zangeres groeide overigens op tussen 12 broers en zussen. Haar vader was aan de slag op een suikerplantage in Jamaica, waar hij werkte als opzichter. Op 12-jarige leeftijd won Millie al een lokale muzikale talentenjacht, waardoor heel wat deuren opengingen. Later vormde ze samen met reggaezanger Roy Panton nog een muzikaal duo dat verschillende successen boekte.