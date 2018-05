"Mooiste editie tot nu toe" van driedaags dancefestival Extrema Outdoor sam

20 mei 2018

22u54

Bron: belga 0 Muziek Het driedaags dancefestival Extrema Outdoor (XO) in Houthalen-Helchteren kent een succesvolle recordeditie met ruim 60.000 bezoekers. De achtste editie verliep zonder noemenswaardige incidenten.

"Gisteren en vandaag waren uitverkocht met telkens 22.500 danceliefhebbers. Eergisteren telden we 15.000 personen. De enige kleine tegenslag was de regen vanavond. Voor de rest was het sinds 2011 de mooiste editie tot nu toe", vertelt Lomme Valkeneers, marketingmanager van het festival aan de Plas in Kelchterhoef.

Achter de decks stonden voor de techno- en houseliefhebbers onder meer Adam Beyer, Amelie Lens, Dave Lambert, Pan-Pot, Kölsch en Joris Voorn. "Dit jaar hebben we een nieuw podium toegevoegd. Volgend jaar is er mogelijkheid om een nog een klein deel terrein bij te winnen, zodat er misschien een nieuwigheid bijkomt. Als organisatie zijn we supertevreden. Het was van 2014 geleden dat we nog zo'n goed weer hebben gehad", aldus Valkeneers.

Voor de festivalgangers was ook meer dan voldoende randanimatie voorzien. Het dancefestival ondervond ook wat geurhinder door de heidebrand op het militair schietterrein tussen Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode, maar het was niet nodig om bijzondere maatregelen te nemen. Het feest duurt nog tot middernacht.