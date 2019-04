“Mick Jagger moet hartklepoperatie ondergaan” SD

01 april 2019

19u38

Bron: ANP 0 Muziek Volgens de website Drudge Report zal Mick Jagger, de 75-jarige frontman van The Rolling Stones, nog deze week geopereerd worden aan zijn hartklep. Naar alle verwachtingen zal hij volledig herstellen van de ingreep en deze zomer alweer kunnen optreden.

Dit weekend raakte bekend dat de aanstaande tournee van The Rolling Stones tijdelijk werd opgeschort vanwege ‘een medische behandeling’. Jagger liet toen weten: “Ik haat het om onze fans teleur te stellen en ik ben echt teleurgesteld dat ik onze tournee moet uitstellen, maar ik kijk ernaar uit om zodra ik kan opnieuw op het podium te kruipen.”

Bij een hartklepoperatie wordt een (of meerdere) van de vier hartkleppen vervangen door een nieuwe. Dat kan een kunstmatige zijn, of één die gemaakt is van dierlijk weefsel. Normaal gezien ben je na twee à drie maanden volledig hersteld.

Afgelopen weekend werd Jagger nog met zijn vrouw en kinderen op het strand in Miami gespot. Volgens een bron dichtbij de muzikant, probeert hij zo zijn problemen te vergeten. “Hij is enorm gefrustreerd, want hij wil opnieuw op tournee gaan en voelt zich op dit moment best goed. Natuurlijk houdt hij rekening met het medisch advies, maar hij zorgt goed voor zichzelf. Hij is optimistisch dat het oponthoud niet al te lang zal duren, en brengt op dit moment gewoon tijd door met de andere jongens in Miami.”