"Merci Johnny": Eiffeltoren licht op voor Franse rocker IVI

23u19

Bron: AP 0 EPA Muziek In de Franse hoofdstad Parijs licht de Eiffeltoren deze avond op voor de overleden Johnny Hallyday. Met de woorden "Merci Johnny" op het monument wil de stad de legendarische zanger eren.

Johnny Hallyday is woensdag overleden aan kanker. Hij was 74 jaar. Hallyday staat bekend als de Franse Elvis Presley. Hij was decennialang de meest populaire en best verkopende artiest in Frankrijk.

EPA

AFP