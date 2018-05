'Master Of Puppets' van Metallica opnieuw op 1 in De Zwaarste Lijst Redactie

01 mei 2018

19u33

Bron: Studio Brussel 11 Muziek De luisteraars van Studio Brussel hebben 'Master Of Puppets' van Metallica voor het derde jaar op rij naar de eerste plaats gestemd in De Zwaarste Lijst, de lijst met de 66 zwaarste gitaarplaten van Studio Brussel. De band is al voor de achtste keer niet van de troon te stoten. Dit jaar staan ze met zeven nummers in De Zwaarste Lijst.

De Zwaarste Lijst is ondertussen al aan zijn tiende editie toe. De luisteraars van Studio Brussel stemden Metallica's "Master of Puppets" dus opnieuw op nummer één. 'Fear Of The Dark' van Iron Maiden en 'Chop Suey' van System Of A Down vervolledigen de top drie. Zij wisselen van plaats in vergelijking met vorig jaar.

In de lijst zijn er zes nieuwkomers. 'Crawling' van Linkin Park is als hoogste nieuwkomer een mooi eerbetoon aan frontman Chester Bennington, die vorig jaar uit het leven stapte. Onder de nieuwkomers zit ook 'Razoreater' van het Belgische Amenra. Amenra is niet de enige Belgische band in de lijst. Channel Zero, Steak Number Eight, Brutus en Fleddy Melculy wisten ook hun plaats te bemachtigen. Brutus steeg dit jaar 17 plaatsen in de lijst. De band is meteen de sterkste Belgische stijger en de enige band met een vrouwelijke zangeres. Channel Zero is de hoogste Belg in de lijst op plaats vijf.

De sterkste stijgers in de top 66 zijn 'Walk' van Pantera, 'Painkiller' van Judas Priest en 'Hallowed By The Name' van Iron Maiden. 'Feuer Frei' van Rammstein, 'In Waves' van Trivium en 'Battery' van Metallica zijn de sterkste dalers.

Top tien

1. 'Master Of Puppets' - Metallica

2. 'Fear Of The Dark' - Iron Maiden

3. 'Chop Suey' - System Of A Down

4. 'Schism' - Tool

5. 'Black Fuel' - Channel Zero

6. 'One' - Metallica

7. 'Killing In The Name' - Rage Against The Machine

8. 'Ace Of Spades' - Motorhead

9. 'Sonne' - Rammstein

10. 'Enter Sandman' - Metallica

De volledige lijst kan je hier bekijken

De Zwaarste Lijst werd vandaag van 13 tot 19 uur uitgezonden op Studio Brussel. Deze keer niet op Paasmaandag, maar op Dag van de Arbeid. Presentator van dienst was naar goede gewoonte Vlaamse komiek en metalhead Alex Agnew.