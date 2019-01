‘Lord Of The Rings’-regisseur Peter Jackson maakt Beatles-documentaire SD

Bron: ANP 0 Muziek Regisseur Peter Jackson gaat een nieuwe documentaire over The Beatles maken. Dat werd eerder vandaag bekendgemaakt. Voor de film zal hij gebruikmaken van 55 uur beeldmateriaal dat in 1969 gemaakt werd tijdens de opnames van de film ‘Let It Be’.

Paul McCartney hintte al dat er een nieuwe Beatles-documentaire in de maak was, en nu is dat nieuws ook officieel bevestigd. Peter Jackson, die wereldwijd naam maakte met zijn filmreeks ‘The Lord of the Rings’, zal de regie op zich nemen. Hij kan putten uit 55 uur ongezien beeldmateriaal en 140 uur audiomateriaal dat opgenomen werd tijdens het filmen van ‘Let It Be’, de speelfilm en het album die de populaire band in 1970 maakte, net voor de groep uit elkaar ging. “Het materiaal zal ervoor zorgen dat deze film een ultieme ‘vlieg-aan-de-muur’-ervaring zal zijn waar Beatles-fans al lang van gedroomd hebben”, vertelde Jackson in een statement. “Het zal zijn alsof een tijdmachine ons terugbrengt naar 1969, en we in de studio mogen zitten met deze vier vrienden die samen geweldige muziek maken."

Voor fans die bang zijn dat ze enkel ruziemakende muzikanten te zien zullen krijgen, heeft Jackson enkele geruststellende woorden. “Ik was erg blij om te ontdekken dat de realiteit heel anders is dan de mythe. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten, maar niets van de onenigheid waar dit project al zo lang mee geassocieerd wordt. Om John, Paul, George en Ringo te zien samenwerken, nummers te zien creëren die ondertussen klassiekers geworden zijn, is niet alleen fascinerend. Het is grappig, hartverwarmend en verbazingwekkend intiem ... Ik ben vereerd dat men mij dit opmerkelijke materiaal heeft toevertrouwd. Deze film maken zal een geweldig plezier zijn.”

De originele “Let It Be” film stond niet bepaald gekend voor zijn geweldige cinematografie. Om ervoor te zorgen dat het beeldmateriaal in de nieuwe documentaire wél de moeite van het bekijken waard is, zal Jackson dezelfde technieken toepassen als in zijn vorige documentaire ‘They Shall Not Grow Old’. Voor die film over de Eerste Wereldoorlog deed hij een beroep op een Nieuw-Zeelandse studio om de oude beelden te restaureren en in te kleuren. Verwacht wordt dat de documentaire in 2020 zal uitkomen, wanneer het ‘Let It Be’-album en de film hun 50-ste verjaardag vieren.