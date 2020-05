#LikeMe lanceert nieuwe zomersong ‘Laat ons een bloem’ TDS

20 mei 2020

09u50

Bron: VRT 0 Muziek Na het succes vorig jaar met ‘Vlaanderen m’n land’ pakt #LikeMe ook dit jaar uit met een nieuwe zomersong. De bende kiest opnieuw voor een verrassende Vlaamse klassieker: om de zomer extra feestelijk in te zetten stak de cast van de populaire Ketnet-reeks het nummer ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs uit 1970 in een nieuw en eigentijds jasje. Het nummer is tevens een oproep om allemaal samen te werken aan een betere wereld.

“Het is een héél leuk en zomers lied geworden maar wel met een relevant thema. Het is ongelofelijk hoe zo een oud nummer tot op de dag van vandaag nog zo een actuele tekst kan hebben”, zegt actrice Pommelien Thijs, die Caro in #LikeMe speelt. Yemi uit de reeks treedt haar bij: “We hadden tot op heden nog geen nummer van Louis Neefs gecoverd, dus ik ben blij dat we hem aan het lijstje mogen toevoegen. Het nummer draagt een mooie boodschap met zich mee die dezer dagen relevanter is dan ooit. Ik vind het ook heel belangrijk dat er in deze moeilijke en beangstigende tijden ook nog een beetje positiviteit aan het licht komt, door middel van muziek. Muziek verbindt mensen, en zeker muziek met de boodschap dat we er niet alleen voor staan en dat we ons er samen doorheen slaan.”

De #LikeMe-versie van ‘Laat ons een bloem’ is vorige week opgenomen in coronaproof omstandigheden, inclusief videoclip. Het nummer is vanaf vandaag digitaal verkrijgbaar en staat ook op ketnet.be. ‘Laat ons een bloem’ komt net op tijd voor het #LikeMe-weekend dat donderdag van start gaat op Ketnet. Tot en met zondag genieten de Ketnetters van alle afleveringen uit het eerste en tweede seizoen op Ketnet, aangevuld met veel extra’s zoals #LikeMe in Concert 2019, Vlog #LikeMe en The making of #LikeMe. Als kers op de taart wordt ook het akoestische #LikeMe Mini Concert uitgezonden op Ketnet.

