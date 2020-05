‘Liefde voor Muziek’ doet carrière The Starlings ontploffen: "Na anderhalf jaar al de Lotto Arena geboekt"

Muziek

Al vijf weken zorgen ze voor de tranen in 'Liefde voor muziek' , maar vanavond mogen The Starlings zelf hun zakdoek bovenhalen. Pas anderhalf jaar geleden debuteerden Kato Callebaut (28) en Tom Dice (30) als muzikaal duo. "Toen speelden we voor 100 man. Vandaag hebben we de Lotto Arena geboekt."