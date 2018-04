'Liefde Voor Muziek'-deelneemster Sharon den Adel staat met gemengde gevoelens tegenover soloproject MVO

16 april 2018

07u17

Sharon den Adel leeft "met gemengde gevoelens" toe naar het eerste optreden van My Indigo, haar soloproject. "Het is superspannend, maar ik heb er ook heel veel zin in", zegt de Within Temptation-frontvrouw tegen BuzzE. Maandagavond staat My Indigo op het podium in Q-Factory Amsterdam.

"Het is de eerste keer dat ik zo dicht op het publiek speel. We gaan zien of het publiek het ook zo mooi vindt als ik het vind." Sharon hoopt dat My Indigo aanslaat en dat haar soloproject naast Within Temptation kan bestaan. "Het grote verschil zit in de emotie die erin is gelegd."

Within Temptation is volgens Sharon "strijdvaardig, krachtig en groots". "My Indigo is kleiner, veel directer, persoonlijker en kwetsbaarder. Dit is dichter bij mezelf en het voelt fijn dat ook te kunnen doen. Within Temptation voelt ook goed, maar dat is een uitvergroting van mezelf. Het zijn twee uitersten."

Gevoel volgen

Sharon had helemaal geen plannen om solo te gaan. My Indigo ontstond zo'n twee jaar geleden toen de zangeres net uit een tournee met Within Temptation kwam. "Ik wilde nieuwe muziek voor Within Temptation schrijven, maar dat lukte niet." In plaats daarvan kwamen wel andere nummers. "Toen dacht ik: ik kan dit wel opzij gooien, maar dit is wat ik nu wil schrijven, ik moet mijn gevoel maar volgen. En het bleef niet bij één liedje, het werden er veel meer."

Hoewel ze ook niet direct dacht aan het uitbrengen van de nummers, wilde ze die ook "niet op de plank laten liggen". "Ik heb er toch heel veel tijd en liefde in gestoken. Op de eerste plaats heb ik het voor mezelf geschreven, ik had dat nodig. Toen anderen het hoorden, zeiden ze: joh, dit is hartstikke mooi, waarom breng je het niet uit? En zo is het idee ontstaan een album uit te brengen met My Indigo."