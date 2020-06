‘Leef’ van André Hazes opnieuw op één in De Foute 528 van Qmusic LOV

26 juni 2020

18u35 2 Muziek De Qmusic-luisteraars zijn ‘Leef’ van André Hazes nog lang niet moe, want ze stemden het nummer net zoals vorig jaar tot de eerste plaats in De Foute 528.

Dat maakten Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe bekend op de radio. Het duo presenteerde vrijdag van 6 tot 18 uur de finaledag van De Foute 528. De top 3 werd aangevuld door Captain Jack met het gelijknamige nummer en ‘Sweet Caroline’ van Christoff. Die laatste is daarmee de hoogst genoteerde Belg in De Foute 528. 2 Unlimited en Paul Severs moeten hun podiumplaats van vorig jaar dus afgeven.

Vrijdagavond is dé apotheose van De Foute Maand van Qmusic: De Foute Party in Quarantaine. Niet alleen zijn er optredens van Willy Sommers, Sam Gooris, 2 Fabiola, Samson & Marie en Dorothee Vegas & Like Maarten. Ook de Qmusic-dj’s draaien dj-sets vol foute muziek. Het foutste feest is vrijdagavond vanaf 20 uur ook te volgen op HLN.be.

De top 10 van de Foute 528:

1. André Hazes - Leef

2. Captain Jack - Captain Jack

3. Christoff - Sweet Caroline

4. X-Session - On And On

5. Bart Kaëll - Zeil Je Voor Het Eerst

6. Aqua - Barbie Girl

7. Get Ready! - Diep

8. Steps - 5, 6, 7, 8

9. Willy Sommers feat. Dorothee Vegas & Like Maarten - Als Een Leeuw In Een Kooi

10. 2 Unlimited - Jump For Joy