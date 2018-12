‘Leave a Light On’ van Tom Walker de absolute nummer 1 van 2018 op Qmusic SD

31 december 2018

19u00

Bron: Qmusic 0 Muziek De laatste uren van 2018 zijn ingegaan, hoog tijd voor een overzicht van de 100 meest favoriete nummers van het afgelopen jaar, gekozen door de Q-luisteraars. Felice Dekens zorgde vandaag voor zo’n overzicht met de Favoriete 100 van 12 tot 19u op Qmusic. De absolute nummer 1 is Tom Walker met zijn ontroerend nummer ‘Leave a Light On’.

Regi strijkt met ‘Ellie’ neer op een verdienstelijke tweede plaats, en mag zich daarmee de hoogst genoteerde Belg noemen. Zijn passage in het Q Beach House staat voor Regi in zijn top drie shows aller tijden. De liefde blijkt dus wederzijds want de Q-luisteraars gunden hem de zilveren medaille. De Canadees Shawn Mendes stond vorig jaar op nummer 1 met ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ en sluit dit jaar de top 3 af met ‘In My Blood’.

Regi is niet de enige Belgische artiest die een plekje in de lijst verovert. Ook Niels Destadsbader, Lost Frequencies, Emma Bale en Milo Meskens duiken onder andere op in de Favoriete 100. Avicii staat vier keer in de lijst, hij liet de muziekwereld in rouw achter toen dit jaar bekend raakte dat hij overleden is. Zijn hoogst genoteerde hit is ‘Wake Me Up’ op plaats 54.

Dit is de top 10 van de Favoriete 100:

1. Tom Walker – ‘Leave a Light On’

2. Regi – ‘Ellie’

3. Shawn Mendes – ‘In My Blood’

4. Luis Fonsi & Demi Lovato – ‘Échame La Culpa’

5. Dua Lipa & Chris Martin – ‘Homesick’

6. Rudimental & Macklemore – ‘These Days’

7. Liam Payne & Rita Ora – ‘For You’

8. Alvaro Soler – ‘La Cintura’

9. Ed Sheeran – ‘Happier’

10. Calvin Harris & Dua Lipa – ‘One Kiss’