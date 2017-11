"Laten we Chester trots maken": Linkin Park draagt Music Award op aan overleden zanger LVA

Bron: ANP/BuzzE, AD 2 REUTERS Linkin Park bij de uitreiking van de American Music Awards. Muziek Linkin Park heeft de award die de band won bij de American Music Awards in Los Angeles, opgedragen aan hun overleden zanger Chester Bennington. De groep won in de categorie Favoriete Alternatieve Rock Artiest. Bennington pleegde in juli zelfmoord.

De band verscheen voor het eerst weer in het openbaar sinds de tragische dood van de front-man. Mike Shinoda sprak, mede namens mede-bandleden Brad Delson en Rob Bourdon, over hun oude vriend, toen de groep hun award in ontvangst nam.

"We willen deze prijs aan hem opdragen. Aan zijn herinnering, zijn talent, zijn gevoel voor humor, zijn vreugde. Sta allemaal eens een moment stil bij wat je hebt en waardeer dat. Laten we Chester trots maken met z'n allen."

Na het overlijden van Bennington werden er wereldwijd diverse diensten gehouden om de geliefde zanger te herdenken. Linkin Park gaf in oktober een concert in de Hollywood Bowl in Los Angeles om hun vriend te eren.