‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers op vierde plaats in ‘1000 Klassiekers’ van Radio 2: “En zeggen dat ik het eerst niet wou opnemen” SDE

02 januari 2020

08u18

Dit jaar staat er een Belg op de vierde plaats in de '1000 Klassiekers' van Radio 2. Niemand minder dan Willy Sommers (67) mag met zijn 'Laat de zon in je hart' aansluiten bij een indrukwekkende top 3: Queen ('Bohemian Rhapsody'), ABBA ('Dancing Queen') en Elvis Presley ('Suspicious Minds'). Al had het niet veel gescheeld of het nummer was er nooit geweest, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Blij is Willy Sommers zeker met zijn vierde plaats, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik stond aan de grond ge­nageld toen ik het hoorde. Dat ik daar nu tussen Elvis, John Lennon (op de vijfde plaats, red.) en Queen sta, zie ik als een be­kroning.” Maar toch was ‘Laat de zon in je hart’, uit 2007, er bijna niet geweest. “Zeggen dat ik het eerst niet wou opnemen. Producer ­Raymond Felix had het mij aangeboden met de boodschap: Dit is echt iets voor u. Maar ik vond het te commercieel, te veel schlager voor mij. Toen heb ik de tekst grotendeels veranderd en opgenomen. Patrick Hamilton, mijn producer, zei meteen: Willy, dat is een hit.”