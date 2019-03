'Koning van de surfgitaar’ Dick Dale (81) overleden TVC

17 maart 2019

22u44

Bron: The Guardian 13 Muziek De Amerikaanse gitarist Dick Dale, de pionier van surfrock, is zaterdagnacht op 81-jarige leeftijd overleden. De muzikant was vooral bekend om de hit ‘Misirlou’ uit 1962. De live-bassist van Dale, Sam Bolle, bevestigde het nieuws aan The Guardian.

Dick Dale werd in mei 1937 geboren als Richard Anthony Monsour. Zijn vader was Libanees en zijn moeder Pools. In zijn muziek hoor je de invloeden uit het Midden-Oosten. Dale ontwikkelde een apart exotisch geluid dat vooral populair was bij surfmuziek.

Hij was een van de eerste gitaristen die het gebruik van galmeffecten, die de gitaar een ‘wet-sound’ geven, introduceerde. Daarnaast werd de snelle staccato-wijze van gitaarspelen zijn handelsmerk.

‘Misirlou’ werd een nationale hit toen hij het nummer op de ‘Ed Sullivan Show’ speelde in 1962. In 1994 werd het opnieuw populair nadat regisseur Quentin Tarantino het nummer gebruikte als openingsmuziek voor de cultfilm ‘Pulp Fiction.

Sinatra

Dale beweerde ooit dat Frank Sinatra hem had voorgesteld om zijn manager te zijn. Hij zou echter niet op het voorstel zijn ingegaan, omdat de zanger 90 procent van zijn inkomsten wilde hebben.

Dick Dale was een van de invloedrijkste gitaristen uit de jaren 60.