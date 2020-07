‘Kom Wat Dichterbij’-zanger Jake Reese lanceert soloproject Christophe D'Huysser

28 juli 2020

06u31 0 Muziek Samen met Regi kampeert hij al weken bovenaan in de hitlijsten. Maar zodra het succes van 'Kom wat dichterbij' is weggeëbd, lanceert Jake Reese (35) een nieuw project. Onder zijn echte naam Jaap Reesema en in het Vlaams.



"Mijn eerste single is klaar", klinkt het in 'Story'. "Veel kan ik er nog niet over kwijt, maar het is een duet met een Vlaams iemand. Ik ga geen dance brengen, eerder emotionele nummers. In het Nederlands, want in mijn moedertaal kan ik mijn gevoelens het best overbrengen op mijn publiek." Jake wordt ook gewoon weer Jaap. "Ik ga zingen onder mijn echte naam. Jake Reese is altijd een zijproject geweest voor samenwerkingen met dj's als Regi, Lost Frequencies en David Guetta. Dat moest wat internationaal klinken." En Regi (44) zal ook in de toekomst nooit ver weg zijn. "Ik ga hem nauw betrekken bij mijn projecten, want ik zie hem als een soort coach. Iemand met zoveel ervaring in België: daar moet je gewoon naar luisteren. En Regi ziet dat ook volledig zitten, hij moeit zich graag met mijn carrière. (lacht)"