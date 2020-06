‘Kom wat dichterbij’ van Regi behaalt platina: “Maar de zomer is sowieso al verloren” SDE

Bron: De Zondag 0 Muziek Goed nieuws voor Regi Penxten (44): z'n ‘Kom wat dichterbij’ uit ‘ Goed nieuws voor Regi Penxten (44): z'n ‘Kom wat dichterbij’ uit ‘ Liefde voor Muziek ’ heeft platina behaald. Helaas kan hij z'n succes niet meteen verzilveren op de Vlaamse podia, vertelt hij in de Zondag.

Platina voor ‘Kom wat dichterbij’, da’s goed voor maar liefst 20.000 verkochte exemplaren. Daarmee is het nummer van Regi Penxten - een cover van Gene Thomas - zowat het populairste Vlaamse nummer van het moment. De Radio 2 Zomerhit lonkt nu écht: “Dit jaar moet ze voor mij zijn”, liet Regi bij de release van z'n nieuwe album nog optekenen.

Alleen: Regi zal z'n succes niet meteen kunnen verzilveren op de Vlaamse podia. Dat vertelt hij in De Zondag. “Dit was voor mij uiteraard een topzomer geworden, maar toch maak ik me weinig zorgen. Iedereen zingt ook nog altijd ‘Walk on water’ mee, terwijl dat nummer al twintig jaar oud is. Straks, als heel dat coronagebeuren achter ons ligt, ligt mijn album ook nog vers in het geheugen. Het was anders geweest als ik deze plaat vorig jaar had uitgebracht en we nu alleen maar op tournee zouden gaan. Deze zomer is sowieso al verloren, maar ik probeer dat van me af te laten glijden. Het heeft weinig zin om daar te lang bij stil te staan, anders zou me dat droevig maken. Ik probeer dus altijd positief te zijn. Ik hoop dat we deze schade zullen inhalen en dat het publiek dan eens zo blij gaat zijn.”

Op 1 mei 2021 staat Regi sowieso in het Sportpaleis in Antwerpen. De interesse was alvast groot, want op 24 uur tijd gingen maar liefst 5.000 kaartjes de deur uit.

