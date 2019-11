"Kledingwissels bezorgen mij nog de meeste stress van allemaal": Dana Winner blikt zaterdagavond terug op 30 jaar carrière JOBG

09 november 2019

00u00 0 Muziek Het begon 'Op het dak van de wereld', en dertig jaar later is Dana Winner (54) nog steeds - lichamelijk en vocaal - in topvorm. En daar klinkt ze op, vanavond in een uitverkochte Lotto Arena. Verwacht je aan een terugblik op haar grootste hits, aangevuld met de blingbling van vijf zelfontworpen podiumoutfits. "Nu hopen dat de kledingwissels nog zo snel gaan als vroeger."

Een volledig jaar heeft Dana toegeleefd naar vanavond. Dat het een verjaardagsfeest wordt met toeters en bellen, spreekt voor zich. Dertig nummers passeren toepasselijk de revue, waaronder uiteraard haar grootste hits. "'De oude man en de zee' en 'Op het dak van de wereld', mijn allereerste hit. Die twee moét ik brengen, daar kan ik niet omheen", zegt Dana. "'One moment in time' hebben mensen ondertussen al meer dan 18 miljoen keer bekeken op YouTube. Dat betekent enorm veel voor mij, dat wordt een hoogtepunt vanavond. Bovendien heb ik mijn fantastische band uitgebreid én voor gasten gezorgd." Zo vervoegen ook de Nederlandse Alain Clark, Michel Acass van 'The Voice Senior' en Elodie Grunewald, de winnares van haar wedstrijd 'De jongste stem van Vlaanderen', het podium.

Ook visueel wordt het een feest. Wie Dana kent, weet dat ze niet vies is van wat blingbling op het podium. Maar vooral van zelfontworpen creaties. "Veel mensen verwachten dat, omdat ze mij zo kennen van vroeger. Ik heb vijf podiumoutfits klaar. Da's eigenlijk veel te veel, want vijf keer van outfit wisselen in 2 uur en 15 minuten is bijzonder pittig. Die kledingwissels bezorgen mij nog de meeste stress van allemaal, want het zingen heb ik onder de knie. Ik krijg amper drie minuten tijd en daarin moet ik ook nog helemaal van vooraan op het podium naar beneden geraken, en liefst zonder mijn benen te breken", lacht ze. "Hopelijk lukt het nog allemaal zoals vroeger."

Foto's uit privécollectie

Niet alleen haar outfits zorgen voor een visueel spektakel op het podium. Wie aandachtig de voorbijkomende foto's op de grote ledwall volgt, krijgt een blik in Dana's persoonlijke fotoalbum. "Ik ben in mijn privéalbums gedoken en heb nog een schat aan foto's gevonden die ik nog nooit getoond heb aan de mensen. Het leek me leuk om die nu met mijn fans te delen", vertelt ze. We zien bijvoorbeeld hoe Dana als kersverse moeder twintig jaar geleden met dochter Chinouk - toen nog een baby'tje van 9 maanden oud - het vliegtuig richting Zuid-Afrika neemt om er te gaan optreden. "Veel nostalgie", zegt Dana. "Al die momenten hebben mee mijn carrière gevormd. Als ik nu terugblik op die dertig jaar, ben ik eigenlijk vooral heel gelukkig dat ik er vandaag nog mag en kan bijhoren in de muziekwereld. Dat is niet evident. Ik heb nooit een eendagsvlieg willen zijn. Oké, er zijn momenten geweest dat nummers of cd's niet even goed draaiden. Maar ik ben altijd blijven streven om er opnieuw te staan, ik ben de lat hoog blijven leggen."

Wie nog een souvenir wil van Dana's verjaardagsconcert, kan achteraf een fotoalbum kopen waarin alle getoonde foto's gebundeld staan. Het album 'Dana Winner 30' is ondertussen ook uit en verschijnt binnenkort nog in Zuid-Afrika en Duitsland.