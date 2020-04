‘Killing in the Name’ van Rage Against the Machine verkozen tot hét ultieme Afrekeningnummer SDE

01 april 2020

19u38 7 Muziek Studio Brussel viert vandaag 35 jaar ‘De Afrekening’. Luisteraars konden daarom stemmen op hét ultieme Afrekeningnummer, en dat werd ‘Killing in the Name’ van Rage Against the Machine.

Alle luisteraars konden sinds maandag stemmen op de 35 best scorende nummers uit 35 jaar ‘De Afrekening’: één nummer uit elk jaar van 1985 tot 2019. ‘Killing In the Name’ van Rage Against the Machine kreeg het meeste stemmen, en is daarmee het ultieme Afrekeningnummer aller tijden volgens de Studio Brussel-luisteraar. ‘R U Mine’ van Arctic Monkeys en ‘Instant Street’ van dEUS vervolledigen de top drie.

dEUS staat als enige band vier keer in de lijst. Muse, R.E.M. en Tool staan elk twee keer in de lijst. Ruim een derde van de nummers - twaalf om precies te zijn - zijn van Belgische makelij.

Top 10

1. ‘Killing in the Name’ – Rage Against the Machine

2. ‘R U Mine?’ – Arctic Monkeys

3. ‘Instant Street’ – dEUS

4. ‘Schism’ – Tool

5. ‘Karma Police’ – Radiohead

6. ‘Hard Times’ – The Scabs

7. ‘Time is Running Out’ – Muse

8. ‘Walk’ – Foo Fighters

9. ‘Losing My Religion’ – R.E.M

10. ‘Everything Now’ – Arcade Fire