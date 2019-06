‘Kamp Heftig’ bouwt aanstekelijk meezingfeestje op camping Graspop sam

23 juni 2019

Grapop was nog niet begonnen, of op de camping was het al feest in ‘Kamp Heftig’. Heftig is een punkband uit het Nederlandse Drenthe. Op hun Facebookpagina staat dat ze dit jaar optreden onder de vlag ‘Let’s Go And Drink Tour 2019', dus dan weet je het wel. Met een gitaar in de hand vuurt Maikel Diek de bende aan voor een smakelijk meezingmoment.