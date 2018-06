"Joe Jackson ligt op sterven" TDS

21 juni 2018

06u41

Bron: ANP 0 Muziek Volgens Jermaine Jackson gaat het niet goed met de gezondheid van zijn vader Joe. De 88-jarige Jackson-patriarch zou er zelfs zo slecht aan toe zijn, dat hij zijn familie heeft verboden hem te komen bezoeken, omdat hij niet wil dat zij hem in zo'n fragiele staat zien, meldt The Daily Mail. Zelfs zijn vrouw Katherine zou de toegang tot het ziekenhuis waar Joe ligt ontzegd zijn.

De familie wendde zich na een spoedberaad tot Joe's manager Charles Coupet, die uiteindelijk toestemming gaf aan Katherine, dochters Rebbie en Joh'Vonnie en kleindochter Yashi om hem te bezoeken in Las Vegas. Het zou de oude Jackson zelf geweest zijn die zijn management strenge instructies gaf om zijn familie buiten de deur te houden. Ook heeft hij het ziekenhuis verboden hen inzage te geven in zijn medisch dossier.

Het gaat al maanden niet goed met de gezondheid van Jackson, maar vorige week ging het snel bergafwaarts. Jermaine heeft het moeilijk met de huidige situatie. "Niemand vertelde ons waar hij was en we kregen geen duidelijkheid over zijn toestand. Mijn moeder was doodongerust. Hij is erg fragiel en maakt het niet lang meer. Daarom heeft hij zijn familie nodig, die bij hem aan het bed komt zitten. Dat is alles wat we willen."