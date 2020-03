'Je hebt me 1000 maal belogen' blaast 15 kaarsjes uit JOBG

23 maart 2020

00u00 0 Muziek Vijftien jaar geleden leerde Vlaanderen Laura Lynn (43) kennen met het nummer 'Je hebt me 1000 maal belogen'. Ze kroonde zich prompt tot lokale schlagerkoningin. Het lied draaide 26 weken mee in de hitlijsten, met een hoogste notering op plaats 2.

Om dit jubileum te vieren, heeft Laura Lynn met 'Country 2' haar 19de plaat gelanceerd en daarbij hoorden heel wat optredens. "Die nu uiteraard in de koelkast zitten. Heel jammer dat deze feestdag zo moet verlopen", zegt ze. "Maar de gezondheid van iedereen gaat voor alles. Ik heb al ontzettend veel lieve berichten gekregen van vrienden en fans om me te feliciteren. Op die manier wordt het toch een mooie dag. Trouwens, ik heb met mijn team afgesproken dat we mijn nieuwe album na deze crisis dubbel en dik in de verf gaan zetten. Ik wens iedereen heel veel sterkte en liefde voor de komende periode."