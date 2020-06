“Ja, ik heb dat letterlijk gepikt”: Cocojr. over ‘Out in the Streets’, de grootste hit van The Dinky Toys

Muziek

In 1991 begon de zegetocht van The Dinky Toys door Vlaanderen. Op amper vier jaar tijd leverden twee platinum albums elf hits op rij op. Allemaal van de hand van Marc Dierckx (55), toen beter bekend als Kid Coco, nu als Cocojr.. Voor zijn klassieker ‘Out in the Streets’ liet hij zich vlotjes inspireren door Inner Circle en Shaggy, vertelt hij in onze reeks ‘ Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ . “Dat was letterlijk gepikt, ja.”