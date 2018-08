"It's Britney, b*tch" landt vanavond in het Sportpaleis. Haar meest spraakmakende momenten op een rij EDA

15 augustus 2018

13u00

Bron: ANP, REUTERS, The Guardian, Instagram, REPORTERS 3 Muziek The Princess of Pop daalt vanavond neer in het Antwerpse Sportpaleis voor haar eerste Belgische concert in 7 jaar. Een hoogmis voor heel wat fans en nostalgici. Want, hoewel La Spears nog steeds de buikspieren van een 16-jarige bezit, valt de 36-jarige popster weldegelijk onder te brengen in de categorie 'nostalgieact'. Een overzicht van haar meest grappige, iconische en gênante momenten op een rij.

ICONISCH: Dat moment waarop schooluniformen nooit meer dezelfde waren...



Als je anno 1999 niet aan je MTV-scherm gekluisterd was bij het aanschouwen van de videoclip 'Baby One More Time', was je waarschijnlijk nog niet geboren. Britney Spears bezorgde heel wat privé-schooldirecties kopzorgen door een DIY-podiumpak uit een schooluniform te toveren. De Britney-gekte was officieel begonnen.

ICONISCH: Not that innocent op haar eerste Rolling Stone cover

Andere tijden in 1999. Dat Rolling Stone kwam aanzetten met een half aangeklede Britney Spears op z'n cover, zal voor velen bekend blijven als het erotische hoogtepunt uit hun bestaan. Al is het uiteraard ook een tikkeltje zorgwekkend om de Teletubbies te linken aan een lingerieshoot. De cover zou de kiem leggen voor haar latere 'I'm a Slave 4 U'-fase waarbij het imago van braaf schoolmeisje in dat van sexy stoeipoes veranderde.

GÊNANT: Die van de pot gerukte rodeloperlook

Heel wat sterren bezeren zich in hun loopbaan aan fashion faux-pas, maar iedere keer een sterfeling er nog maar aan denkt om jeans op jeans te dragen, duikt het horrorbeeld van Britney Spears en toenmalige beau Justin Timberlake in diens hoofd op. In interviews lieten de twee vaak optekenen dat ze vasthielden aan het principe van 'geen seks voor het huwelijk' en spraken ze oeverloos over de 'deugden van onthouding'. Conclusie: kuisheid doet rare vestimentaire dingen met een mens.

GRAPPIG: Dat moment waarop ze Michael Jackson een 'fake award' gaf.

In 2002 vielen de jaarlijkse muziekprijzen van MTV op dezelfde dag als de verjaardag van Michael Jackson. In een show van generatieoverschrijdend respect werd afgesproken dat Britney een korte toespraak zou houden over het popicoon en hem een gigantische taart zou presenteren. Spears maakte echter een niet-scripted opmerking dat Jackson haar 'artiest van het millennium' was. Tegen de tijd dat MJ op het toneel verscheen had hij begrepen dat hij werd uitgeroepen tot artiest van het millennium. Terwijl Britney naast de -inmiddels overbodige- taart danste, sprak Jackson ontroerd over het ontvangen van de niet-bestaande prijs.

GÊNANT: "I love Coca Cola, euh, Pepsi!"

Voor een geschatte $ 50 miljoen werd Spears aan het begin van het millennium gecontracteerd als woordvoerdster van Pepsi. Ze zou erover praten, ze zou het drinken en liefst van al erover praten tíjdens het drinken. Het enige probleem was dat Britney meer van Coca-Cola hield. Zelfs nadat haar smaakpapillen eigendom van PepsiCo waren geworden, kon ze er niet mee stoppen met een rood blikje gespot te worden. In 2003 gaf Pepsi het ambassadeurschap dan maar aan Beyoncé.

ICONISCH: Die fameuze kus met The Queen of Pop

Madonna wordt deze week 60 en dus hoort het moment waarop The Queen of Pop een tong draaide met The Princess of Pop ook thuis op haar 'Wall of Fame'. De Daily Star kopte destijds 'Lesbische kusjes van pop babes'. Volgens Spears zou het idee helemaal van Madonna gekomen zijn. "Ga er gewoon in mee en zie wat er gebeurt", zou ze Britney toegefluisterd hebben.

Muziek GRAPPIG: Dat 55 uur durende huwelijk met haar schoolvriend

Van onschuldig tot sexy tot wispelturig. De levenskeuzes van La Spears begonnen lichte alarmsignalen te vertonen toen ze in 2004 met schoolvriend Jason Allen Alexander afstevende op A Little White Wedding Chapel in Las Vegas. 55 uur later was het huwelijk afgelopen. "Een grap die te ver ging", zei het platenlabel van Britney. "Gewoon gek, man," constateerde Alexander. Enkele maanden later was ze verloofd met achtergronddanser Kevin Federline, met wie ze uiteindelijk ook trouwde en twee zonen kreeg.

Muziek GÊNANT: Dat mindere jaar 2007...

Diezelfde Federline droeg bij tot haar breakdown in 2007, waarbij Britney -na een korte vrijwillige opname in een afkickkliniek- een kapsalon binnenstormde en haar hoofd kaal scheerde. Hoewel er vandaag de dag nog olijk wordt omgesprongen met memes van het gebeuren, werd de wanhopige daad vooral getriggerd door het plotse overlijden van haar tante met wie ze een hechte band had. Wat deze gebeurtenis dus meer 'schrijnend' dan 'gênant' maakt. Een paar dagen later checkte ze opnieuw in bij de afkickkliniek om ditmaal het programma wel te voltooien. Hierna schreef zij een korte tekst op haar website waarin ze het volgende verklaarde: ‘I truly hit rock bottom.’ Ofwel: ‘Ik heb werkelijk mijn dieptepunt bereikt.’

Los van het feit of haar concert vanavond iconisch, gênant of grappig wordt, Britney verdiende haar fans terug en het succes wordt haar weer van harte gegund. In een 19-jarige carrière die bol staat van de pijnlijke momenten, kan Britney nu eindelijk schandaalloos door het leven walsen door uit haar arsenaal aan hits te tappen en op de grootste podia ter wereld in haar ondergoed te dansen. Veel plezier gewenst!