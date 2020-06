“In Nederland vonden ze het ongepast”: Isabelle A over haar doorbraakhit ‘Hé Lekker Beest’

Muziek

“Het was mijn laatste strohalm. Had ‘Hé Lekker Beest’ niet gewerkt, was ik gestopt als zangeres.” Isabelle A (45) vertelt in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ hoe haar doorbraaknummer tot stand kwam, hoe lang ze moest wachten op succes en welke invloed dat had op haar carrière. “Ik ben dankbaar, maar het nummer heeft toch ook een heel donker randje.”