“Ik verstond er geen moer van, maar het klonk lekker”: Edgar Burgos van Trafassi over hun zomerhit ‘Wasmasjien’

Muziek

Dat grote zomerhits niet de meest diepgaande - zeg maar gerust onnozele - tekst moeten hebben, getuigen toppers als ‘Dos Cervezas’, ‘ Summer Jam’ en ‘The Ketchup Song’. En ook Trafassi kan ervan meespreken: de groep scoorde in 1985 een grote hit in onze contreien met ‘Wasmasjien’. Uit het leven gegrepen, zeg maar. Zanger Edgar Burgos (67) vertelt hoe het nummer tot stand kwam en hoe het plots een grote hit werd. “Ze kwamen me zoeken op Curaçao: ‘Je moet naar Nederland, je hebt daar een hit!”