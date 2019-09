“Ik hoop dat je niet meent wat je zegt”: Brihang vraagt aan ‘De Morgen’ of recensies te koop zijn (en zet het gesprek op zijn nieuwe single) Ewoud Ceulemans

13 september 2019

13u14 0 Muziek “Vier sterren, of pakt vierenhalf, hoeveel kost dat?”, vroeg Brihang aan De Morgen. Hij kreeg een antwoord van het redactiesecretariaat, en dat is te horen op zijn nieuwe single ‘Oelala’.

Zowat een maand voor de West-Vlaamse rapper Brihang - né Boudy Verleye - zijn nieuwe single 'Oelala' op de wereld losliet, rinkelde de telefoon op het secretariaat van heel wat Vlaamse redacties. De vraag die hij stelde was steeds dezelfde. Een positieve recensie voor zijn nieuwe plaat Casco, hoeveel kost dat? Of, zoals te horen is aan het einde van 'Oelala': “Ja, ik vroeg me af zo, zo vier sterren, of pakt vierenhalf, hoeveel kost dat?”

Roos Van Acker, sinds jaar en dag redactiesecretaris bij De Morgen, antwoordde met een ietwat sarcastisch lachje: “Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie is een recensie, dat is een mening van diegene die het bespreekt.”

Het gesprek is vanaf minuut 3 te horen:

Nagel op de kop

‘Oelala’ is een nummer “over het kunstenaarschap, en over hoe de media daarrond werkt”, vertelt Brihang aan de telefoon, terwijl hij zijn tekstregel ‘Ik pak altijd op als de media belt’ alle eer aandoet. “De media bellen mij heel vaak. Ik kreeg het idee om eens zelf naar redacties te bellen met de vraag of je recensies kunt kopen. Die gesprekken heb ik opgenomen.”

Meestal werd zijn vraag weggelachen, zegt Brihang. “En één iemand antwoordde dat ‘ze niet op de hoogte was van de prijzen’.” Maar de reactie die hij bij De Morgen kreeg, daar kon hij wel wat mee. “Roos had het meest gevatte antwoord. Ze legde heel goed uit waarom je geen recensies kunt kopen. Haar antwoord was de nagel op de kop.”

Het was de eerste keer dat Roos Van Acker die vraag kreeg aan de telefoon. “Toen hij belde, wist ik begot niet wie Brihang was. Ik had er verder ook niets meer van gehoord.” Toestemming heeft hij niet gevraagd, maar daar maalt Van Acker niet om. Al was het wel een verrassing toen de single verscheen. “Ik was op vakantie, kreeg plots heel veel reacties, en wist niet waarom. Tot iemand me zei dat ik niet meer zou hoeven te werken, omdat ik van de royalty's van Brihang kon leven. Ik wist toen nog altijd niet wie Brihang was.”