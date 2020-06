“Ik had hier vijf keer zo rijk van kunnen worden”: Tom Helsen over zijn internationale hit ‘Goodbye’

Muziek

“Weet je wat het gekke is? Ik had aanvankelijk geen zin om ‘Goodbye’ zelf in te zingen.” Singer-songwriter Tom Helsen (43) vertelt in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ waarom hij uiteindelijk toch de stap zette om ‘Goodbye’ uit te brengen, en hoe hij daar een grote internationale hit mee scoorde, maar in België nog twee jaar moest wachten op erkenning. “Per toeval vond ik een video waarin duizenden Portugezen mijn nummer meezongen.”