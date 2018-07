"Ik doe het omdat ik eenzaam ben": hoe Demi Lovato haar drugsprobleem blootlegt in het nummer 'Sober' DBJ

25 juli 2018

11u08 1 Muziek Dinsdagochtend werd de Amerikaanse zangeres Demi Lovato (25) opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een overdosis drugs. Na zes sobere jaren beschrijft ze in haar laatste hit 'Sober' hoe het komt dat ze verslaafd is en biedt ze haar excuses aan omdat ze terug hervallen is.

"Ik weet niet waarom ik het iedere keer weer doe", zingt ze in het refrein van haar nummer 'Sober'. "Het komt gewoon omdat ik eenzaam ben. soms wil ik me mezelf afsluiten en wil ik er niet meer tegen vechten. Ik probeer en probeer, maar hou me gewoon vast, ik ben eenzaam."

In de strofes van het nummer verontschuldigt ze zich aan iedereen die haar lief heeft. "Het spijt me mama, dat ik niet meer nuchter ben en vergeef me papa dat er overal alcohol ligt", zingt ze in de tweede strofe van 'Sober'. "En aan diegene die altijd naast me zijn blijven staan, we zijn hier eerder geweest en dat spijt me. Ik wil een rolmodel zijn, maar ik ben ook maar een mens."

Beluister het nummer hieronder.

Dit is de volledige tekst.

I got no excuses

For all of these goodbyes

Call me when it's over

'Cause I'm dying inside

Wake me when the shakes are gone

And the cold sweats disappear

Call me when it's over

And myself has reappeared

REF.

I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why

I do it every, every, every time

It's only when I'm lonely

Sometimes I just wanna cave

And I don't wanna fight

I try and I try and I try and I try and I try

Just hold me, I'm lonely

Momma, I'm so sorry, I'm not sober anymore

And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor

To the ones who never left me

We've been down this road before

I'm so sorry, I'm not sober anymore

I'm sorry to my future love

For the man that left my bed

For making love the way I saved for you inside my head

And I'm sorry for the fans I lost

Who watched me fall again

I wanna be a role model

But I'm only human

REF.

I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why

I do it every, every, every time

It's only when I'm lonely

Sometimes I just wanna cave

And I don't wanna fight

I try and I try and I try and I try and I try

Just hold me, I'm lonely

Momma, I'm so sorry I'm not sober anymore

And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor

To the ones who never left me

We've been down this road before

I'm so sorry, I'm not sober anymore

I'm not sober anymore

I'm sorry that I'm here again

I promise I'll get help

It wasn't my intention

I'm sorry to myself