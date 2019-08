"Ik ben nog nooit zo open geweest": nieuw album van Milow zit vol verrassende onthullingen HL

02 augustus 2019

00u00 0 Muziek Milow (37) praat nooit over zijn privéleven. "Maar wie goed naar mijn laatste album luistert, komt veel over mij te weten, want dat gaat over de belangrijkste momenten in mijn leven. Ik ben in mijn teksten nog nooit zo open geweest", zei Milow onlangs tijdens zijn akoestisch concert bij Joe. Zo onthult hij op 'Lean Into Me' voor het eerst dat hij samen met zijn partner Laura een zoon heeft.

De moeilijke relatie met vader

Het nummer 'Michael Jordan' gaat vooral over de moeilijke, ontgoochelende relatie die hij met zijn vader had. Milow verwijt hem dat hij nooit enige trots bij zijn vader voelde en nooit op veel begrip voor zijn dromen kon rekenen.

"Mijn vader zei dat ik eerst mijn school moest afmaken, omdat de wereld zo wreed is. Ik antwoordde: 'Jij ook'", zingt hij. Op zijn negentiende verliet hij het ouderlijk huis, maar hij heeft nu spijt dat hij de ruzies met zijn vader nooit heeft uitgepraat. Zijn vader overleed in 2008, hij was pas 53.

Zijn geheime zoon

In 'Michael Jordan' zingt hij: "Ik hoopte dat mijn vader op mijn 49ste mijn tienerzoon zou ontmoeten." Een merkwaardige zin die blijkbaar onthult dat Milow, die nu nog maar 37 is, op dit moment wellicht al een zoon heeft. Dat heeft hij dus altijd verborgen gehouden.

Zijn verborgen vrouw

Tijdens het Joe-concert vertelde Milow hoe belangrijk het nummer 'Laura's Song' voor hem is. "Ik ben zelf verwonderd dat het zolang geduurd heeft voor ik het kon schrijven." Het gaat over de vrouw in zijn leven, de moeder van zijn kind(eren). Volgens de liedjestekst leerde hij Laura kennen op zijn 24ste, toen hij nog als student bijkluste in Leuven. Dat zou kunnen betekenen dat de twee ondertussen al 13 jaar samen zijn. Milow arriveerde te laat op hun eerste date, maar beloofde Laura om dat jaar zeker te zullen afstuderen. Wat trouwens ook gebeurde. Uit de tekst blijkt ook dat Laura een grote steun was op een belangrijke begrafenis, wellicht die van zijn vader.

Zijn donkere gedachten

In de song 'Houdini' bezingt Milow zijn vreemde drang die hij in zijn kindertijd voelde: om uit te breken en alles achter te laten. Het is niet helemaal duidelijk hoe donker zijn gedachten waren wanneer hij zingt: 'Tomorrow you won't see me, by the time you find this tape I'll have made my great escape'. Wilde hij finaal verdwijnen? Nu hij ouder is, stelt hij de luisteraar gerust: 'I know I'm getting better.' En hij vraagt zich terugblikkend af waarvan hij destijds wegliep.

Zijn tomeloze ambitie

'Greatest Expectations' opent met de zin 'The thing about Jonathan' - een tekst dus over hem zelf, want Milows echte naam is Jonathan Vandenbroeck. In het nummer is hij hard voor zichzelf, want 'Jonathan is nooit tevreden en heeft nooit genoeg', zo leert de eerste strofe. Hij wil altijd meer en hoger en voortdurend de beste zijn. Hij is bang dat het leven dat hij nu leidt, ooit stopt en dat hij vroeg of laat naar beneden zal tuimelen. Jonathan staat sowieso een gebroken hart en gebroken dromen te wachten, is zijn conclusie. Of is dat gebroken hart er al?