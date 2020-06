“Ik ben blij dat ik op de juiste song gewacht heb”: Stan Van Samang over zijn doorbraakhit ‘Scars’

Muziek

“Veel mensen dachten dat ik na ‘Steracteur Sterartiest’ de foute keuze maakte door niet meteen iets uit te brengen. Ik denk dat ik hun ongelijk heb bewezen.” Stan Van Samang (41) vertelt in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ hoe zijn debuutsingle tot stand kwam en welke invloed dat had op zijn carrière. “Maar mijn mama vindt nog steeds dat ‘Scars’ geen goed nummer is voor mijn stem.”