‘If I Had a Hammer’-zanger Trini Lopez op 83-jarige leeftijd overleden SDE

12 augustus 2020

06u59

Bron: ANP 0 Muziek Zanger en gitarist Trini Lopez is op 83-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst, die een grote hit had met het nummer ‘If I Had a Hammer’, overleed dinsdag in een ziekenhuis in Palm Springs in Californië. Dat schrijft Variety. Volgens zijn collega en zakenpartner Joe Chavira is Lopez overleden aan Covid-19.

Onder de naam Trinidad López III groeide de zanger op in Texas, als zoon van Mexicaanse immigranten. Hij werd ontdekt door zanger Frank Sinatra die hem een platencontract bezorgde. Met zijn versie uit 1963 van het nummer ‘If I Had a Hammer’ haalde hij een nummer 1-hit in 25 landen. Lopez had ook nog hits met onder meer ‘Lemon Tree’ en ‘La Bamba’.

Lopez speelde ook in verschillende films, zoals in ‘The Dirty Dozen’ uit 1967 naast Lee Marvin en Charles Bronson. Hij trad tot op hoge leeftijd op.

Er is een documentaire over z'n leven in de maak. Naar verluidt kreeg Lopez vorige week nog een versie toegestuurd ter goedkeuring.