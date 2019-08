"Ian kwam gamen met Sky en is blijven plakken in de studio": Karen Damen mixt beats van Ian Thomas in nieuwe muziek JOBG

29 augustus 2019

Zij zit al jaren in het Nederlandstalige genre, hij vertoeft voornamelijk in de 'urban scene'. En nu gaan Karen Damen (44) en Ian Thomas (22) die twee uitersten door elkaar mixen. Sinds enkele weken werken ze in de studio aan nummers. "Ian is wel 22 jaar jonger dan ik, maar wát een muzikaal brein heeft hij", zegt Karen. "Ik keek al op naar Karen toen ik klein was. Nu maken we samen muziek: crazy", reageert Ian.

Karen en Ian leerden elkaar vorig jaar beter kennen toen ze allebei deelnamen aan 'Dancing With The Stars'. "Het klikte direct", zegt Karen. "Wij hebben een heel goede vibe samen en kunnen goed met elkaar praten", vindt Ian dan weer. Maar geen van de twee die er destijds al aan dacht om samen muziek te maken. Karens zoon Sky (9) bracht daar onbewust verandering in. "Voor zijn verjaardag kreeg Sky een VR-bril om te gamen, maar ik wist natuurlijk niet hoe ik dat ding moest installeren", lacht Karen. Ian Thomas to the rescue. "Hij woont vlakbij en kent alles van zulke gametoestanden. En toen is Ian blijven plakken. (lacht) 'Hé, laat eens wat nieuwe muziek horen!', zei hij. En voor we het wisten, zaten we samen in mijn studio."

Nieuwe wind

Ondertussen werken de twee al een drietal weken in de studio samen aan nieuwe muziek, specifiek voor Karen. "Ik was al bezig met nieuwe nummers, samen met mijn producer Victor Hidalgo. Ik had al verschillende zanglijnen en akkoorden bedacht. Maar zodra Ian daar dan bij kwam, ging er een nieuwe wind waaien in de studio", vertelt ze. "Als hij binnenkomt, voel je al meteen dat aanstekelijke jeugdige enthousiasme. Dankzij hem krijg ik goesting om direct drie albums te maken. (lacht)"

En Ian? Die vindt dan weer dat hij met een godin mag samenwerken. "Ik heb maf veel respect voor Karen. Wat zij al gedaan heeft in haar leven en waar ze nu staat: chapeau, daar mag ze f*cking trots op zijn. Als kind keek ik al op naar haar, en dat meen ik oprecht. Ik hoop dat ik, als ik over 22 jaar even oud ben, hetzelfde bereikt mag hebben", aldus Ian. "Het is supercool om nu samen te kunnen werken."

Mogen we ons dan binnenkort aan een rappende Karen verwachten? "Oh nee, da's mijn ding niet! Ik blijf sowieso in het Nederlands zingen, hoor", zegt ze. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij iets nieuws gaan laten horen in Vlaanderen. Ian heeft enorm veel inspiratie en is keigoed in zanglijnen verzinnen. Dankzij hem kijk ik ook anders naar muziek. Het hoeft niet altijd klassiek te zijn: strofe, refrein, bridge, strofe, refrein en klaar. Hij mixt die zaken door elkaar en zo ontstaan er mooie dingen. Mijn eerste soloplaat, 'Een ander spoor', was heel braaf, zonder veel risico's. Ik zit al jaren in dat vrij klassieke genre, logisch ook als je bijna 45 bent. Maar nu mag het wel iets meer hebben, vind ik. Die hiphopscene van Ian is helemaal anders en brengt een heel leuke sfeer met zich mee. Die twee werelden laten samenkomen klinkt zó goed. Dat doet echt iets."

Duet? Direct!

Zelfs een duetje zit er misschien in. "We zijn er nog niet helemaal uit of we allebei gaan zingen op die nummers, of dat Ian alleen de muziek maakt. Laatst hebben we iets ingezongen en dat klonk heel tof. Alleen klopte de tekst voor Ian niet echt, omdat hij nog maar 22 is en de man in het liedje veel verder staat in het leven. Dus daar werken we nog aan", lacht Karen. Ian ziet een duet alvast zitten. "Dírect! Of ik dan ook in het Nederlands ga zingen? Dat weet ik niet. Áls we samen gaan zingen, moet het kloppen langs twee kanten. We zien wel wat eruit komt."

Druk om zo snel mogelijk iets van hun samenwerking te laten horen, is er langs beide kanten niet. "Het is aan Karen om te bepalen wanneer het concreet wordt en we iets uitbrengen. Ik ben de helpende hand in het creatieve proces", zegt Ian. "Ik denk niet dat ik meteen een volledig album ga uitbrengen, eerder wat losse nummers of een ep met vier liedjes, bijvoorbeeld", zegt Karen. "Dit najaar hoop ik alleszins nog iets te releasen."

Ian Thomas belooft dan weer eind september of begin oktober nieuw solowerk uit te brengen, waarin hij zijn Amerikaanse r&b-sound de vrije loop laat. "In Vlaanderen hebben we dat nog niet, en geloof me: alle jongeren zitten daarop te wachten."