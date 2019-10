'I Gotta Feeling' van Black Eyed Peas staat op nummer 1 in Top 500 van de 00's Redactie

25 oktober 2019

20u21

Bron: Qmusic 0 Muziek ‘ I Gotta Feeling’ van Black Eyed Peas is de nieuwe nummer 1 in de Top 500 van de 00's van Qmusic, de lijst met de 500 beste platen van 2000 tot 2009. Sean Dhondt en Maureen Vanherberghen zongen het nummer. Het is de derde keer dat het lied als favoriet gekozen wordt door de Qmusic-luisteraars, want ook in 2014 en 2015 stond het liedje op nummer 1.

De Amerikaanse band moet met hun 9 noteringen wel het onderspit delven voor P!nk, die met maar liefst 13 nummers in de zeroes-lijst staat. P!nk, die met ‘Dear Mr. President’ vorig jaar nog de eerste plaats pakte, moet zich tevreden stellen met nummer 2. ‘Rood’ van Marco Borsato sluit de top 3 af en stijgt daarmee 13 plaatsen.

De hoogst genoteerde Belg dit jaar is Milk Inc. Met hun dance-hit ‘Walk On Water’ eindigen ze op nummer 5. Naast de hoogste notering heeft Milk Inc van alle Belgen ook het meeste nummers in de lijst staan. Natalia haalt dan weer voor de eerste keer de top 10 met ‘I’ve Only Begun To Fight’. De Kempense zangeres stond vorig jaar nog op plaats 117 in de lijst. Enkele gelukkige Qmusic-luisteraars horen Natalia vanavond met haar mede Idool 2003-finalisten Peter Evrard en Brahim tijdens een exclusief optreden naar aanleiding van de Idool-editie van de Top 500 van de 00's.