'Hotel California' verkozen tot beste 70's-plaat door Joe-luisteraars

22 februari 2019

19u00

'Hotel California' van Eagles werd door de Joe-luisteraars verkozen tot beste 70's-plaat aller tijden. Een hele week lang draaiden de Joe-dj's de 700 favoriete 70's-platen van de luisteraars tijdens 'Celebrate the 70's Top 700'. 'Dancing Queen' van ABBA en 'Bohemian Rhapsody' van Queen vervolledigen de top 3.

Een week lang dompelde radiozender Joe de luisteraars onder in het decennium van de disco en de olifantenpijpen, terwijl de 700 favoriete 70's-platen van de luisteraars de revue passeerden. Om 19.00 uur maakten Raf Van Brussel en Rani De Coninck dan de nummer 1 bekend: ‘Hotel California’ van Eagles. De Zweedse popgroep ABBA stond maar liefst zeventien keer in de lijst. Daarmee laat het kwartet David Bowie en Queen, die respectievelijk 10 en 8 noteringen hebben, ver achter zich. De hoogst genoteerde Belg is Raymond van het Groenewoud met ‘Meisjes’, op plaats 116.

De volledige top 10:

1. EAGLES - ‘Hotel California’

2. ABBA - ‘Dancing Queen’

3. QUEEN - ‘Bohemian Rhapsody’

4. BARRY WHITE - ‘You’re The First, The Last, My Everything’

5. DEEP PURPLE - ‘Child In Time’

6. DIRE STRAITS - ‘Sultans Of Swing’

7. MEAT LOAF - ‘Paradise By The Dashboard Light’

8. ROLLING STONES - ‘Angie’

9. AC/DC - ‘Highway To Hell’

10. JOHN MILES - ‘Music’