‘Hoe Het Danst’ tot nummer 1 gestemd in ‘Favoriete 1000' van Qmusic LV

20 december 2019

19u47 0 Muziek De zomerhit van 2019, ‘Hoe Het Danst’, is duidelijk blijven hangen in de hoofden van heel wat Vlamingen. De plaat van Marco Borsato, Davina Michelle & Armin Van Buuren werd tot de favoriet van de luisteraars van Qmusic gestemd en prijkt op de eerste plaats in de ‘Favoriete 1000'.

Avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe maakten de nummer één op vrijdagavond bekend. “De allereerste ‘De Favoriete 1000’ was een groot muzikaal feest. Onze luisteraars hebben massaal gestemd op de nummers die iets voor hen betekenen of waar ze een goede herinnering aan hebben. ‘Hoe Het Danst’ was dé zomerhit van 2019 en dat is duidelijk blijven hangen”, vertelde Maarten.

De hele week konden Q-luisteraars hun 1000 favoriete nummers horen tijdens de eerste editie van ‘De Favoriete 1000'. Daar haalde ‘Hoe Het Danst’ de eerste plaats, gevolgd door ‘Wake Me Up’ van Avicii en ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Opmerkelijk is dat P!nk de populairste artiest is met maar liefst 15 liedjes in de lijst. Clouseau is dan weer de populairste artiest van eigen bodem met 13 nummers in ‘De Favoriete 1000'.