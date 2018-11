‘High School Musical’-actrice Ashley Tisdale brengt eerste single in negen jaar uit Redactie

09 november 2018

10u38 0 Muziek Ashley Tisdale (33) heeft voor het eerst in negen jaar een nieuwe single gedropt. ‘Voices In My Head’ is het eerste nummer van het album ‘Symptoms’ dat later dit jaar wordt verwacht.

De ‘High School Musical’-ster, die furore maakte als Sharpay Evans, dropte gisteren haar nieuwe single ‘Voices In My Head’, De laatste single van de zangeres dateert van negen jaar geleden. De afgelopen vier jaar werkte ze in de studio aan ‘Symptoms’, een album waarin thema’s als angststoornissen en mentale gezondheid centraal staan. “Ik heb het meest authentieke album tot nu toe kunnen maken. Het is heel persoonlijk voor mij.” ‘Symptoms’ ligt nog dit jaar in de rekken.