“Hier wordt gezwierd met de heupen”: Gers Pardoel zet Lotto Arena in vuur en vlam SD

24 maart 2019

08u19 0

Gers Pardoel weet hoe hij een entree moet maken. Vanachter op een motor gezeten reed hij de Lotto Arena binnen en het podium op, met vuurwerk op de achtergrond. Niet verwonderlijk ook, als je je concert ‘Vuurwerk’ noemt. En dus werd het publiek in Antwerpen - een bonte mengeling van ouders met (jonge) kinderen, volwassen koppels en alles daartussen - op tijd en stond getrakteerd op steekvlammen en vuurknallen. Op een bepaald moment kwamen zelfs enkele (schaarsgeklede) dansers wat extra pit in de show injecteren. Gelukkig voor Pardoel wist hij zich goed staande te houden bij al die extraatjes. Een beetje wuiven hier, wat handjes geven daar, en foto’s nemen met het publiek: de Nederlander bewees dat hij een prima volksmenner is. Maar ook muzikaal zat het snor. Hits als ‘Broodje Bakpao’, ‘Anne’ en ‘Louise’ brachten de hele zaal aan het zingen en het dansen, en zelfs de twee nieuwe nummers die Pardoel speelde, vielen in de smaak. Of zoals hij het zelf zei: “Hier wordt gezwierd met de heupen!” Het is een feit dat Pardoels Nederlandstalige hiphop die geïnjecteerd werd met lome reggaebeats, zich perfect leent voor wat heupgeschud hier en daar. Een zomers sfeertje is nooit veraf, iets wat Pardoel tijdens bisnummer ‘Boem’ leek te willen illustreren door zijn mooiste safari-outfit aan te trekken. Kwam nog bij dat de Nederlander goed bij stem was en dat ook zijn live-band voor een meerwaarde kon zorgen. Strijkers bij ‘Zo bijzonder’ en een gierend gitaartje in ‘A Love Affair’, het mocht al eens wat meer zijn. Na afsluiter ‘Ik neem je mee’ waren er dan ook alleen maar lachende gezichten te zien in de zaal, inclusief dat van Pardoel zelf. En hij beloofde één ding: volgend jaar op 18 april komt hij nog eens terug naar de Lotto Arena.