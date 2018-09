"Hang alle blanken op": rapper veroorzaakt flinke rel, maar heeft naar eigen zeggen wel een boodschap Sven Van Malderen

26 september 2018

22u11

Bron: Le Parisien 39 Muziek "Hang alle blanken op!" Nick Conrad wilde duidelijk provoceren met zijn nieuwste nummer en dat is hem ook gelukt. YouTube haalde de clip van de rapper alvast offline, het Franse parket heeft een onderzoek geopend. De man zelf beweert dat het niet zijn bedoeling was om haat te verspreiden.

@Ironwand "French" rapper Nick Conrad has his anti-white hate song "Pendez les blancs!" [Hang the Whites!] available on Spotify & iTunes. #WhiteGenocide pic.twitter.com/XagbnILsaq JOHNMEYER(@ JOHNMEY28401489) link

In het filmpje van negen minuten was te zien hoe een blanke man gemarteld en opgesloten wordt in de koffer van een zwarte limousine. Hoe hij later aan zijn einde komt, is niet bepaald een mysterie.

De tekst laat intussen ook weinig aan de verbeelding over. "Ik stap crèches binnen en dood blanke baby's", klinkt het onder meer. Er volgt zelfs een oproep. "Grijp hen en hang hun ouders op. Stenig hen ter vermaak, zo hebben de zwarte kinderen er ook iets aan. Takel ze hard toe, er moet bloed vloeien. Het moet naar de dood ruiken."

Het is de eerste keer dat Conrad met zo'n extreme gedachten naar buiten komt. In 2015 bracht hij met '130 cercueil's' (130 doodskisten; nvdr) zelfs nog een hommage aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs.

"Allemaal fictie"

De Kameroense rapper benadrukt dat het allemaal fictie is. "Wat er in die clip te zien is, is ooit wél echt gebeurd. Maar dan met zwarten als slachtoffer. Ik wilde de rollen nu eens omdraaien. Ik noem het een spiegel. Een reactie op alle onrechtvaardigheden die mijn ras sinds de slavernij moeten meemaken heeft."

"Ik heb me gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen, ik zie het als artiest elke dag. Ik heb de indruk dat zwarten nog altijd veel meer inspanningen moeten leveren om zich te integreren."

"Bedoeling om te choqueren"

Of hij alle commotie nu begrijpt? "Het was mijn bedoeling om te choqueren omdat ik dat nodig vond, maar nu is het wel wat uit de hand gelopen. Er wordt enkel op het negatieve gefocust. Amerikanen zijn opener van geest als het op artistieke expressie aankomt, van hen heb ik wel al goede commentaren gehoord."

"Die zinnen komen ook niet uit het niets. Ik heb me laten inspireren door William Lynch, een Amerikaan uit de achttiende eeuw. Hij legde in die tijd zelfs uit hoe een neger afgericht moest worden."

"Beetje context was nodig"

Zou hij het nog op dezelfde manier aanpakken, nu hij de gevolgen kent? "Een beetje context erbij zou misschien niet slecht geweest zijn. En ik had in de intro misschien duidelijk moeten maken dat dit fictie is. Heel wat mensen zijn bij de eerste beelden al afgehaakt, maar mijn boodschap was nochtans simpel: aanvaard elkaar, met al onze verschillen. Als ik hoor wat die Eric Zemmour allemaal mag verkondigen... Ik wil niet dat mijn kinderen dat ooit te horen krijgen." De journalist in kwestie haalde enkele dagen geleden nog racistisch uit naar tv-presentatrice Hapsatou Sy.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft intussen een onderzoek bevolen. "Zo'n taalgebruik is absoluut ontoelaatbaar", aldus Gérard Collomb. "Hij is een rapper, er zitten dus veel jongeren onder zijn fans. Zo worden geesten langzaamaan beïnvloed en komen we soms in de grootste smeerlapperij terecht."

#NickConrad : je condamne sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses.

Mes services œuvrent au retrait sans délai des contenus diffusés.

Il appartiendra à l’autorité judiciaire de donner les suites appropriées à ces odieux appels à la haine. Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link