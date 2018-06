'Groentje' Volbeat laat oude rotten zien hoe het moet, Arch Enemy en Kreator beuken wei plat en Megadeth stelt teleur: dit was Graspop dag drie Steven Alen

24 juni 2018

Wat is de carrière van Volbeat toch omhooggeschoten als een komeet. Een jaar of tien geleden stonden de Denen nog op Graspop als opener van de Metaldome, nu staan ze (opnieuw) als headliner op een van de hoofdpodia. En voor het publiek is het smullen geblazen!

Dansen op de Graspop Metal Meeting, het is een beetje ongewoon. Maar op Volbeat gooien hier en daar wat fans vrolijk de beentjes los op de maat - nuja - van de swingende metal. Onder leiding van zanger-gitarist Michael Poulsen jaagt de band meezingers het publiek in als de cover I Only Wanna Be With You, het vette Pool O' Booze, Booze, Booza, het nieuwe The Everlasting of het aan Johnny Cash opgedragen Sad Man's Tongue met een streepje Ring of Fire.

Poulsen imiteert met diepe stem wat Elvis en Cash en dankt het publiek uitvoerig om langs te komen. Hij vraagt ook meer vrouwelijke crowdsurfers: de band heeft alleen nog maar mannen zien voorbijkomen, en het oog wil natuurlijk ook wat.

Bloodbath

Hoe succesvol de band ook mag zijn, we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat veel riffs wel erg sterk geleend zijn van andere bands. Even lijkt een nummer van Metallica's Master of Puppets te beginnen, even later Paradise City van Guns N' Roses. Op naar de Marquee dan maar, waar het Zweedse Bloodbath (met de Britse zanger Nick Holmes) de geluidsproblemen aan het begin van het optreden al achter de rug heeft. De band brengt een prachtige groezelige ode aan klassieke, vettige deathmetal.

Holmes, bekend van Paradise Lost, is uitstekend bij stem, en monkelt met zijn typisch Britse humor nog wat over de kwaliteit van de Line 6-microfoons. "Fucking bad design, man", bromt hij. Als intro voor het beukfestijn Eaten geeft hij nog mee dat het gaat over "het eten van mensenvlees, iets wat de band natuurlijk constant doet wanneer de kans opduikt". Niet in slaap vallen voor het podium, grijnst hij nog. Na Volbeat en Bloodbath sluit Marilyn Manson het hoofdpodium nog af, maar de pauzes halen de vaart uit zijn optreden.

Zweden böven!

Verder is zaterdag een topdag voor Zweedse bands, met de sleazy punkrock van Backyard Babies, het volledig vrouwelijke Thundermother, het machtige At The Gates, het symfonische Amaranthe, het brute Arch Enemy en het steenkoude Marduk.

Onder onheilspellend rood licht zet At The Gates de beuk erin in de ongeveer halfvolle Marquee. Vooral de oude nummers als Slaughter of the Soul gaan erin als zoete broodjes. "We zijn heel blij om bij deze prachtige mensen te zijn", klinkt het. Wanneer ze de klassieker Under a Serpent Sun inzetten, valt het geluid even weg, maar ze zijn snel opnieuw vertrokken.

Arch Enemy mag voor een set met greatest hits eens aantreden op het hoofdpodium, maar de technische death met Alissa White-Gluz op zang komt eerlijk gezegd toch wat beter over in een mooi verlichte Marquee. Of misschien later op het hoofdpodium, met een vette vuurwerk- en lichtshow! Wel leuk om de 'toeristen' die op de wei op Volbeat zitten te wachten, een portie brute death te zien ondergaan. Vooraan zit wel wat veel bas in het geluid, naar de achterkant van de wei waait het geluid wat weg, maar ter hoogte van de PA klinkt alles prima.

USB-sticks

Tegelijk met Arch Enemy staat Exodus in de Marquee, een van de vervelendste overlappingen van deze XXL-feesteditie. Amaranthe maakt in de Marquee wat te veel gebruik van zang op tape. Hou die USB-sticks maar voor Tomorrowland, hier op Graspop spelen we echte muziek! De looks van de zangeres kunnen het publiek wel erg bekoren, maar als ze zo blijft zingen, heeft ze over een paar jaar geen stem meer. Marduk herinnert het publiek er dan weer aan dat metal ook nog echt gevaarlijk mag klinken. De band klinkt ijskoud en blaast alles en iedereen weg. Als we aan deze heftige set maar geen hondsdolheid overhouden!

Muziek voor muzikanten

Terwijl de Zweedse oorlogsmachine de Marquee sloopt, gaan we genieten van 'supergroep' Sons of Apollo in de Metaldome. Muziek voor muzikanten, zeg maar, of mislukte muzikanten die dan maar journalist zijn geworden, haha! Dankzij de prachtige samenzang blijft hun technische tovenarij nog goed verteerbaar. De band draagt het nummer Alive nog op aan de overleden Vinnie Paul van Pantera. "He was a brother to many", zegt Jeff Scott Soto. "En nu ben je weer herenigd met je broer." De zanger slaagt er ook in om de quasi volle Metaldome mee te laten zingen met afsluiter Coming Home.

Kreator heerst

Nog op het hoofdpodium is het genieten geblazen met Kreator, dat ook een song opdraagt aan Vinnie Paul. De tijd lijkt geen vat te krijgen op deze Duitse oerthrashers. De huidige bezetting is al lekker lang samen, en dat hoor je. De band speelt retestrak en zanger-gitarist Mille Petrozza blaft de ene na de andere 'hit' de weide in. Violent Revolution, Satan is Real, Phobia of het oudje Pleasure to Kill: dit is weer genieten geblazen, voor band afscheid neemt met een grote ontploffing van blinkende confetti. "Metal brengt mensen samen, ongeacht je sociale status, afkomst of religie", weet Petrozza. En zo is dat.

Megadeth valt tegen

Zo goed als Kreator is, zo sterk valt Megadeth tegen. En dat doet pijn, wanneer je de band ooit tot je favorieten rekende, zoals bij ondergetekende. Eén reden: Dave Mustaine mag dan nog altijd gitaar spelen als een god, zijn snerpende stem is geen fluit meer waard. Vaak hoor je niet eens wat hij aan het zingen is, zo als hij daar met zijn haar voor zijn gezicht met getormenteerde blik in de micro staat te wauwelen. Het heeft iets zieligs, en dat past niet bij helden. Nochtans is de setlist een geschenk in cadeauverpakking voor de oudere fans, met als opener het gitaarfeest Hangar 18, het bezwerende The Conjuring, Peace Sells of Rattlehead. Alles wordt ook prima gespeeld, onder meer door de Belgische drummer Dirk Verbeuren.

Symphony of Destruction is duidelijk wel bekender, en Holy Wars... the Punishment Due wordt ook uitstekend gespeeld. Mechanix had dan weer niet gehoeven. Ja, Dave, je mag dan het machtige The Four Horsemen van Metallica hebben geschreven, maar hun tekst over de ruiters van de Apocalyps is toch net iets overtuigender dan de jouwe over schroeven draaien. Misschien moet Megadeth een voorbeeld nemen aan Gamma Ray, waar Kai Hansen de zang tegenwoordig ook meer en meer overlaat aan een andere zanger zodat hij zich beter kan concentreren op zijn gitaarspel. En je bent nooit te oud voor zangles.

Veel afwisseling

Tussen Megadeth en Kreator wint Rise Against nog veel zieltjes op het linkse hoofdpodium. De punkrock van de Amerikanen is dan ook een welgekomen afwisseling tussen de thrash van het rechtse. Het is Rise Against eerste keer op Graspop, maar vast niet de laatste!

Ondanks de wedstrijd van de Rode Duivels - uitgezonden op een groot scherm op de camping - lokt de stonerrock van The Vintage Caravan uit IJsland nog vrij veel volk voor een vet feestje in de hete Metaldome.

Het Griekse Planet of Zeus kampt in dezelfde tent dan weer met veel te luide bassen, en een PA die even uitvalt.

In de Marquee verdient Batushka nog een pluim voor het kippenvel dat ze ons bezorgden. De combinatie van Russisch-orthodoxe zang is tot in de puntjes uitgewerkt, en de show errond maakt het af. Het rood verlichte podium is ingekleed als een altaar, met veel kaarsen en een doodshoofd. De band is gehuld in pijen mét maskers. Moeilijk gitaarspelen wel, maar gelukkig zijn de gitaarnekken voorzien van grote witte strepen! Deze band is duidelijk meer dan de hype, en hier willen we nog meer van zien!