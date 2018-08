'Goose Nonstop for Life' is kick-off van Warmste Week op Studio Brussel PL

30 augustus 2018

09u00

De Kortrijkse band Goose zal op 29 september een optreden geven ten voordele van Music For Life. Ze zullen hun nieuwste show 'Goose nonstop' brengen in Kortijk, de opbrengst gaat naar Artsen Zonder Grenzen.

Daarmee zorgt de Kortrijkse band voor de kick-off van een nieuwe editie van Music For life. "Op Pukkelpop hebben we voor het eerst de show 'Goose Non stop' gedaan en dat was een doorslaand succes", zegt Dave van Goose op Studio Brussel. "'Goose Non Stop' is de meest dansbare versie van Goose. Eigenlijk zoals bij een dj-set, maar dan alles live."

Goose is de eerste band die wordt aangekondigd voor de nieuwe Music For Life-actie van Studio Brussel. En de band zal op dezelfde gelegenheid ook een nieuw plein in de stad openen. "Twee primeurs dus", lacht Dave die met zijn band Artsen zonder grenzen als goede doel koos. "Niemand is tegen Artsen zonder Grenzen, dus het was voor ons een evidente keuze."

Goose treedt op 29 september niet alleen op. De vier Kortrijkse bandleden brengen (inter)nationale muzikale vrienden mee, om het feestje compleet te maken van 17 tot 2 uur. Wie die muzikale vrienden zijn, wordt later bekendgemaakt. Wie een ticket van 15 euro kan bemachtigen, kan de niet te missen optredens live volgen in een ‘Dance Arena’ op het Nelson Mandelaplein. Wie geen ticket kan bemachtigen, kan de optredens gratis volgen op een belevingszone met videoschermen en luidsprekers op het Mandelaplein. Studio Brussel zal live radio maken vanop het plein en zendt de Goose Nonstop show integraal uit. Het nieuwe Nelson Mandelaplein in Kortrijk kan 10.000 mensen aan. De ticketverkoop start op maandag 3 september om 17 uur op www.goosenonstop.com.