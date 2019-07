“Geri heeft geen zin in wereldtournee Spice Girls” SD

Hun Britse tournee mag dan helemaal uitverkocht geweest zijn, maar dat succes overtuigt Geri Horner (46) - aka Ginger Spice - niet om er dan ook maar ineens een wereldtournee aan te breien. Nochtans had collega Mel B (44) al aangekondigd dat de Spice Girls in februari ook naar Australië zouden trekken.

Het ziet er dus naar uit dat er geen wereldtournee komt van de Spice Girls, en dat Geri Horner de schuldige is. Een bron dicht bij de groep vertelt aan The Sun: “De andere meiden willen allemaal hun ‘Spice World’-show internationaal brengen. Ze hadden zoveel plezier en weten dat er veel vraag naar is buiten het Verenigd Koninkrijk. Geri vond de tournee erg leuk, maar het was erg zwaar voor haar. Ze vindt dan ook dat die drie nachten in het Wembley Stadium de perfecte manier waren om de tour te beëindigen.” Geri wil vooral haar familie niet te lang missen, zo blijkt. “Ze wil geen lange perioden van haar kinderen verwijderd zijn, en ze heeft het gevoel dat het dat allemaal niet waard zal zijn.”

Mel B gaf eerder al toe dat ze iets te snel had aangekondigd dat de Australische tournee doorging: “Ik kondigde het aan op het podium, ja. Maar nog niet iedereen had honderd procent toegezegd.” Het zou in ieder geval een lucratieve zet zijn om de tournee te verlengen, want de vier vrouwen - Emma Bunton, Mel C, Mel B en Geri - zouden elk al 10 miljoen pond verdiend hebben met de reünie.