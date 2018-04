'Geheime' vriendin Avicii deelt aangrijpende boodschap: "We dachten aan kinderen" TDS

27 april 2018

16u58

Bron: Instagram 402 Muziek Het Tsjechische model Tereza Kačerová (25) was tot voor zijn overlijden de vriendin van Tim Bergling, zoals Avicii echt heet. Ze kroop zopas in haar pen op Instagram, om een emotionele brief te schrijven voor de dj, die haar grote steun en toeverlaat was. De twee hielden hun relatie ver weg van de schijnwerpers, en dachten samen aan kinderen. Wij vertaalden de brief.

"Lieve Tim. Ik heb de laatste dagen gewacht om te ontwaken, gewacht op iemand die me zou zeggen dat dit een zieke grap is, een of andere vreselijke fout. Ik denk dat het nu pas begint door te dringen dat ik je nooit meer opnieuw zal zien", begint het model. "De eerste dagen viel ik al je vrienden lastig. Weten ze wel zeker dat het waar is? Ik had bewijs nodig. Waar ben je nu? Ik zocht op Google naar artikels om te lezen of ze het fout hadden. Elke keer dat ik ‘RIP’ en 'Avicii’ samen in een zin zag staan, of de datum van je overlijden, sloeg het bij mij weer in als een bom."

"Toen ik zag dat ze je pagina op Wikipedia hadden aangepast van is naar was, begon ik te huilen. Ik heb er minutenlang naar gestaard, mezelf afvragend waarom daar staat dat je op 20 april 2018 bent overleden. Het slaat nergens op. Je bent te jong en te geweldig en ik hou te veel van jou om dat bij jouw naam te zien staan. Dus keek ik weg. maar toen ik terug ging kijken stond het er nog steeds. Ik word niet meer wakker met je hoofd op mijn borst en dat van Luka (haar zoon, red.) op mijn schouder. Ik word nu elke ochtend wakker met een gevoel van angst en een versnelde hartslag. Probeert het mijne ook voor jou te kloppen?"

Aanwezigheid voelen

De dag van het overlijden, ging Kačerová naar het huis van Avicii. "Om jou rond mij te kunnen voelen", schrijft ze. "Ik heb je naam geroepen en gevraagd om mij een teken te geven dat je er bent. Ik heb gewacht tot iets zou bewegen. Maar misschien werkt het niet op commando." Ze schrijft dat ze nog zo veel plannen hadden samen. "Jij hebt mij nooit Zweden kunnen laten zien. Elke keer als ik denk aan iets wat we nooit meer samen zullen afmaken, voel ik pijn in mijn hart. Ik zal je aanrakingen nooit meer kunnen voelen, je lach nooit meer kunnen horen. Onze handen kunnen nooit meer verstrengeld raken, ik zal jou nooit meer kunnen kussen."

Tereza kan het nog steeds niet geloven of begrijpen dat haar vriend er niet meer is. Het koppel dacht ook al aan kinderen. Kačerová had zelfs al een naam in gedachten. "Ik heb je nooit meer kunnen overtuigen dat de naam van onze dochter Serafina moest worden. Je hebt nooit de tattoo op je arm kunnen afmaken." Net als de dj wou Tereza ver weg blijven alle media. "Ik was er altijd op gebrand om onze relatie buiten de spolights te houden, omdat ik wilde dat het alleen van ons was en ik geen behoefte had aan de gekte", schrijft ze. "Maar ik heb altijd gedacht, dat wanneer ik het met de rest van de wereld zou delen, ik tegen die tijd wel zwanger zou zijn van ons kind."

Je kan de volledige brief van Tereza lezen op Instagram:

❤️ Part 1/2 Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 27 apr 2018 om 04:35 CEST

❤️ Part 2/2 *** NOTE: Mexican Coke = Coca Cola obviously. *** Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 27 apr 2018 om 04:37 CEST

Het model deelde op haar profiel ook een emotioneel filmpje met hun mooiste momenten van het koppel.

The brightest stars burn out the fastest. Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 27 apr 2018 om 04:31 CEST