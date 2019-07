"Geen verwachtingen deze keer": Josje Huisman brengt derde single ‘Wat Doe Je Nou’ uit IDR

12 juli 2019

06u57 0 Muziek Josje Huisman (33) heeft een nieuwe single uit. Het nummer heet 'Wat doe je nou' en is volgens de Nederlandse "een aanstekelijk popnummer waarop de mensen moeten dansen". “Ik heb hier hard aan gewerkt”, klinkt het.

Na ‘Gasolina’ en ‘Laat ze maar’ is ‘Wat doe je nou’ de derde worp van de zangeres. “Ik heb geen verwachtingen voor deze single", vertelt Josje. “Ik ben gewoon superblij met het resultaat. En da’s het voornaamste, denk ik. Ik heb er hard aan gewerkt en het resultaat mag er echt wezen. De inspiratie voor deze song kwam ook echt volledig uit uit het leven en zoals met elke vorm van kunst kan je er je eigen draai aan geven. De mensen die ‘Wat doe je nou’ al gehoord hebben, tijdens de opnames van de videoclip, hebben zich alvast goed geamuseerd op het nummer. Hun vibe was zo leuk en positief. En daar doe ik het voor. Als ik weet dat ik mensen aan het dansen krijg, dan word ik daar zelf ook vrolijk van. En da’s zeker de bedoeling van ‘Wat doe je nou’. (lacht)”

Goed en mooi voelen

Bij een dansbaar nummer hoort uiteraard ook een uitbundige clip. “Ik wil in eerste instantie een positieve boodschap uitdragen. Er zijn momenten dat je jezelf in situaties bevindt die niet helemaal lekker lopen en dat je weet dat je weg moet komen uit die situatie. Gelukkig is er altijd een plek waar je gewoon jezelf kan zijn. En daar speelt de clip zich af: op een extravaganza party, waar iedereen zich van zijn beste kant laat zien. Een plaats waar iedereen zich goed en mooi mag voelen. Er zit weliswaar een jury in, maar die deelt enkel negens en tienen uit. Behalve aan het einde, maar dat ontdekken jullie wel als je de video bekijkt. (lacht)”

Klaar voor muzikale doorstart

Sinds een zestal maanden is Josje niet alleen zangeres, maar ook mama van een zoontje. Op kerstmis werden het ex-K3'tje en haar vriend Cle Gyimah de trotse ouders van Kamari. En dat bracht best wel wat veranderingen mee in het leven van de zangeres. “De komst van ons zoontje heeft een ander perspectief toegevoegd aan mijn hele leven. Ik heb hierdoor - nog meer dan vroeger - beseft dat ik gewoon alle kansen moet grijpen en niet nodeloos moet blijven twijfelen. In de periode na de bevalling heb ik er bewust voor gekozen om het een tijdje rustiger aan te doen. Ik wilde echt eventjes genieten van mijn zoon. Maar het was voor mij tegelijkertijd ook een periode waarin ik kon nadenken over wat ik wel en niet wil in mijn leven. Muziek maken is er eentje in die eerste categorie. Ik ben blij dat ik mijn tijd heb genomen, maar nu ben ik weer helemaal klaar om er muzikaal in te vliegen.”

Optredens staan de komende maanden wel nog niet op de agenda. “Mijn focus ligt eerst op het uitbrengen van nieuwe muziek, en ik zal ook online heel wat actiever worden. Geloof me: er komt nog heel wat aan. Als werkende moeder draait het allemaal om combineren en een nieuwe balans vinden, maar dat lukt me wel. Ik ben echt heel trots op waar ik vandaag sta. En op ‘Wat doe je nou’, uiteraard.”