'Frozen'-musical gaat in première op Broadway, kent u deze nieuwe liedjes al?

23 maart 2018

07u59 0 Muziek De musicalversie van 'Frozen' ging op 22 maart in première op Broadway. Daarmee staan Caissie Levy en Patti Muran als Elsa en Anna op één van de bekendste podia ter wereld.

De kritieken op de musical, die al sinds augustus loopt, maar voor het eerst op Broadway te zien is, zijn lovend over de hele lijn. Met spectaculaire decors en een getalenteerde cast is de productie een must-see voor elke 'Frozen'-fan.

Uiteraard waren die liedjes uit de populaire Disneyfilm alleen niet genoeg om een hele theaterproductie mee te vullen. Zo besloten Kristen Anderson-Lopez en haar echtgenoot Robert Lopez, het Oscarwinnende duo achter de 'Frozen'-soundtrack, om nog enkele nummers bij te pennen. Het resultaat mag er zeker wezen.