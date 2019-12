"Exact een jaar geleden stierf papa, luisterend naar StuBru tijdens De Warmste Week.” LV

20 december 2019

17u31 1

Veerle en haar dochters moesten papa Philippe exact een jaar geleden afgeven, na een gevecht tegen kanker. Hij overleed om 4u ‘s nachts bij hen thuis, daarom kwam de familie op hetzelfde tijdstip langs bij Joris op vrijdagnacht. “Papa heeft ervoor gekozen om bij ons te overlijden, zodat we allemaal samen waren”, vertellen ze. “Het is een moeilijke nacht, maar we konden nergens beter zijn dan hier en nu.”