"Euh, heel eerlijk, ik heb de line-up nog niet bekeken": Natalia komt naar Tomorrowland Winter voor de sfeer

13 maart 2019

22u04 0

In Alpe d’Huez bouwde Netsky een Belgisch feestje op Tomorrowland Winter. Een van de dansende fans was Natalia, bijna onherkenbaar in een knaloranje skipak. Ze zakte vooral naar het festival af voor de sfeer, zei ze. Netsky wilde ze niet missen, maar ze had geen idéé van de andere acts.

